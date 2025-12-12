Унгария, като член на Северноатлантическия алианс, отхвърля думите на генералния секретар

Неотдавнашното изявление на генералния секретар на НАТО е ясен знак, че всички в Брюксел са се обединили срещу мирните усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп и затова унгарското правителство призовава Марк Рюте да спре да разпалва военно напрежение, написа министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто във Facebook. „Марк Рюте каза някои остри неща: „ние“ сме следващите цели на руснаците, които биха могли да бъдат готови да атакуват НАТО в рамките на пет години, и че сигурността на Украйна е нашата сигурност.”

„Неговият начин на говорене е ясен знак, че всички в Брюксел са се обединили срещу мирните усилия на Доналд Тръмп. С това изявление генералният секретар на НАТО на практика заби нож в гърба на мирните преговори“, подчерта той.

Сиярто заяви, че Унгария, като член на Северноатлантическия алианс, отхвърля думите на генералния секретар.