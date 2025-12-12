Къде е най-тежката енергийна бедност в Европа

Делът на хората, които не могат да отопляват дома си, варира от 2,7 % във Финландия до 19 % в България и Гърция

Делът на хората в ЕС, които не могат да поддържат домовете си достатъчно топли, се е увеличил след енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна. Жилището е социално право, но десетки милиони европейци са принудени да живеят в студени домове, пише Euronews.

По данни на Евростат повече от 41 милиона души в ЕС не могат да си позволят да поддържат жилищата си достатъчно топли, което представлява 9,2 % от населението. Около две трети от хората в „горивна бедност“ живеят в четирите най-големи икономики в ЕС.

Въпреки че животът в студена къща може да бъде емоционално разтърсващ, той може да има и сериозни рискове за физическото здраве. Проучванията показват, че студената среда може да увеличи риска от инсулти и респираторни инфекции, както и от злополуки, свързани с намалена сръчност.

Процентът на енергийната бедност варира в широки граници в различните страни. На пръв поглед процентите може да не изглеждат поразителни, но след като се превърнат в брой на засегнатите хора, сериозността на проблема става очевидна.

В ЕС делът на хората, които не могат да отопляват дома си, варира от 2,7 % във Финландия до 19 % в България и Гърция.

Когато се включат страните кандидатки за членство в ЕС и страните от ЕАСТ, този дял варира от 0,7 % в Швейцария до 33,8 % в Албания. Северна Македония също се отличава с 30,7 %.

Този дял е над 10% и в Литва, Испания, Португалия, Турция, Кипър, Черна гора, Франция и Румъния.

Делът на хората, които не могат да поддържат жилищата си достатъчно топли, е под средното за ЕС в Италия и Германия. Обединеното кралство не е напълно съпоставимо, тъй като най-новите му данни са от 2018 г., въпреки че делът му е бил 5%.

Сред 36-те държави Турция регистрира най-голям брой хора, засегнати от енергийна бедност. Въпреки че през последните години този показател се е подобрил, през 2024 г. 12,9 млн. души не са били в състояние да поддържат домовете си топли.

Според Евростат към първата половина на 2025 г. Турция е била на второ място по евтин природен газ както в евро, така и по стандарти за покупателна способност (СПС). По отношение на електроенергията Турция има най-ниските цени в евро и третите най-ниски в ППС.

В заключение, въпреки ниските цени на енергията, голяма част от населението на Турция все още страда от енергийна бедност.

Междувременно в Испания 8,5 милиона души не са могли да поддържат домовете си топли, а във Франция този брой достига 8,1 милиона души. В Германия цифрата е 5,3 млн. души, а в Италия - 5,1 млн. души.

Какво обуславя енергийната бедност?

Според Европейската комисия (ЕК) енергийна бедност възниква, когато едно домакинство трябва да намали потреблението си на енергия до степен, която оказва отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на обитателите.

Тя се дължи основно на три основни причини: Голям дял от разходите на домакинствата за енергия, ниски доходи и ниски енергийни характеристики на сградите и уредите.