Британски парашутисти в Украйна: какво означават операциите за регионалната сигурност

Ученията се проведоха в Източна Балтийско море

Разполагането на британски парашутисти в Украйна в подкрепа на продължаващите военни усилия срещу Русия беше потвърдено за първи път от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, след като ефрейтор Джордж Хули от Парашутния полк беше убит в бой на 9 декември. Министерството отбеляза, че 28-годишният е бил убит при „трагичен инцидент“, докато е наблюдавал как украинските сили тестват нови въоръжения, което го прави първият британски военнослужещ, за когото е потвърдено, че е убит в конфликта. Въпреки че британските въоръжени сили разполагат сухопътни сили за военни операции в Украйна от близо четири години, официални източници предоставят малко информация относно степента на тяхното присъствие или естеството на техните дейности. Обединеното кралство е една от над дузина страни членки на НАТО, за които се съобщава, че са разполагали сили в подкрепа на продължаващите военни усилия, като Съединените щати, Франция и Полша са направили най-значителен принос, пише Military Watch Magazine.

През декември 2022 г. заместник-началникът на отбраната на Великобритания, генерал-лейтенант Робърт Магоуан, разкри, че морските пехотинци са извършвали високорискови операции редом с украинските правителствени сили от април същата година. Разкрито е, че 300 военнослужещи от 45-та командна група на Кралската морска пехота, батальон, сформиран по време на Втората световна война, са извършвали „дискретни операции“, като Магоуан подчертава, че те са били извършвани „в изключително чувствителна среда и с високо ниво на политически и военен риск“. Британските сили са играли ключова роля в експлоатацията на сложно оборудване, включително насочването на удари с крилати ракети , докато руски източници твърдят, че съветници от Специалните въздушни служби са предоставяли подкрепа на украинските офанзиви на фронтовата линия.

През ноември 2025 г., във време, когато Обединеното кралство и държави от цяла Европа обмисляха ескалиране на военното си участие в руско-украинската война, специалните сили на Кралската морска пехота от 42-ра и 47-ма командосна група бяха разположени като част от Морска оперативна група за специални операции, за да симулират тайни операции по абордаж срещу вражески кораби, крайбрежни средства и завземане на нефтени платформи. Ученията се проведоха в Източна Балтийско море, близо до военните действия, и морските пехотинци репетираха бързо пресичане и крайбрежни нападения в координация с 3-ти рейнджърски батальон на британската армия на остров Сааремаа в Естония.