Гърция обеща 20 милиона евро за фонда на НАТО за Украйна

Гърция ще внесе 20 милиона евро в Списъка с приоритетни изисквания на Украйна (PURL), механизъм, разработен от НАТО и САЩ, за координиране и финансиране на най-неотложните нужди на Киев на бойното поле, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Сумата отразява настоящия фискален капацитет на Гърция, съобщиха официални лица. Решението е официално съобщено на НАТО и властите на САЩ, които многократно са призовавали Атина да не изостава от другите съюзници в подкрепата си за Украйна.

Въпреки че финансовото участие е до голяма степен символично на този етап, то сигнализира за намерението на Гърция да остане в съответствие с политическата насока, застъпвана от Вашингтон.