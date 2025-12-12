Крал Чарлз с видеообръщение за борбата си с рака

Крал Чарлз ще излъчи тази вечер лично видеопослание, в което разказва за преживяванията си с рака и подчертава значението на скрининговите програми за ранна диагностика, съобщава Sky News. Посланието ще бъде излъчено в 20:00 ч. местно време в подкрепа на кампанията „Stand Up To Cancer“, съвместна инициатива на Cancer Research UK и Channel 4.

Монархът разкри през февруари 2024 г., че е диагностициран с рак и е започнал лечение. Въпреки отлагането на публични ангажименти, той продължава да изпълнява задълженията си зад стените на двореца, включително аудиенции и заседания на Тайния съвет.

През април миналата година Чарлз се върна към публични изяви и посети Центъра за онкологично лечение Macmillan към University College Hospital в Лондон, където сподели „шока“ от диагнозата си с друга пациентка. Дворцовите източници уточняват, че кралят не желае да разкрива вида на заболяването си, за да не се акцентира върху един тип рак за сметка на другите.

В рамките на инициативата „Stand Up To Cancer“ ще бъде излъчено и специално предаване на живо с комедийни и развлекателни моменти по Channel 4, водено от Давина Маккол. Предаването ще проследи пациенти в ключови моменти от тяхното лечение и ще включва специален епизод на Celebrity Gogglebox. Посланието на краля ще бъде показано непосредствено преди началото на предаването и е записано през последната седмица на ноември в сутрешния салон на Кларънс Хаус.

Кралят продължава лечението си като амбулаторен пациент от февруари 2024 г., посещавайки редовно Лондонската клиника за процедури. След положителен напредък в лечението Чарлз увеличи работния си график и направи няколко пътувания в чужбина, включително до Полша и Италия, а наскоро бе домакин на германския президент на банкет във Уиндзор.