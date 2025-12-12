Украйна атакува два руски кораба с ирански оръжия в Каспийско море

Украйна съобщи, че е атакувала два руски кораба, превозващи оръжия и военна техника в отдалеченото Каспийско море. По данни на Силите за специални операции (ССО) на ВСУ, ударът е изпълнен в сътрудничество с "местно съпротивително движение" на има „Черна искра“.

В публикация в Телеграм украинските военни уточняват, че цел са били съдове, санкционирани от САЩ за превоз на военни товари между Иран и Русия. Не са оповестени подробности за използваните средства, нито за размера на нанесените щети.

От ССО уточняват, че "представители на бунтовническото движение" са предоставили подробна информация за маршрута и товара на корабите.

„Засегнатите съдове са „Композитор Рахманинов“ и „Аскар-Сариджа“, които се използват от Руската федерация за военни цели и са под санкции от САЩ, поради участието им в доставките на военни товари между Иран и Русия“, се казва в информацията.