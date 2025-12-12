Британските банки се противопоставиха на използването на замразени руски активи

Банкерите се опасяват от правни рискове, ако руски активи бъдат използвани за получаване на заем за Украйна

Британските банки се противопоставиха на използването на някои от замразените руски активи в страната, тъй като правителството не им е предложило гаранции в случай на отговор от Москва, съобщава Financial Times.

Представители на банки се опасяват от правни рискове, ако руски активи бъдат използвани за получаване на заем за Украйна. Източник от FT отбеляза, че британското правителство "създава нов прецедент, защото никога преди не е конфискувало активи от този вид" и че Русия ще ги съди.

Друг заяви, че правният риск е, че "ако Украйна не изплати дълга, ще трябва да се изплати на банките, които са конфискували активите".

Съветник на големи банки заяви, че по същество "това не е заем, а подарък, и банките знаят, че ще трябва да върнат обезпечението".

Той добави, че това е "почти гарантиран фалит" и банките се притесняват, че ще бъдат оставени сами да се справят с Русия, ако тя заведе дело.

Точните банки във Великобритания, където се намират някои от замразените руски активи на стойност осем милиарда паунда (около 9,3 милиарда евро), са строго пазена тайна, отбелязва FT.

Руски активи на стойност 260 милиарда евро са блокирани в западните страни от началото на войната през 2022 г.

По-голямата част (около 193 милиарда евро) се съхранява в белгийския депозитар Euroclear. В търсене на възможности за финансиране за Украйна, Европейската комисия предложи да предостави на Киев "репарационен заем", обезпечен с руски активи. Белгия обаче категорично се противопоставя на този план поради правните рискове и изисква страните от ЕС да предоставят гаранции срещу съдебни дела, заведени от Русия.