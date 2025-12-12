Вучич: Сръбската армия е готова да възпре всеки евентуален враг

Геополитическата ситуация в света е напрегната, ситуацията в региона не е лесна

Сръбската армия е готова да възпре всеки евентуален враг. Това каза сръбският президент Александър Вучич, предава белградският „Политика”.

Вучич допълни още, че тази и следващата година ще има значително по-голям приток на нови войници в частите на сръбската армия поради, както той посочи, измененията във военните закони, които бяха приети наскоро в сръбския парламент, и все по-добрите заплати в армията.

„Хърватската армия е изключително силна, много респектираща сила в региона и се въоръжава с драматична скорост. Не искаме да говорим толкова много за въоръжения, но знам какво трябва да направим, за да бъдем твърди към всички, които създават безпринципни военни съюзи в нашата среда и винаги да имат такъв възпиращ ефект и да запазват мира”, каза Вучич, коментирайки изявленията на Хърватия за закупуването на френски самолети Rafale.

Той добави, че „геополитическата ситуация в света е напрегната и че ситуацията в региона не е лесна.”

„Има по-голям приток на войници, отколкото отлив. Тази и следващата година ще има значително по-голям приток, отколкото отлив, поради измененията в законите, които приехме в Народното събрание, и възможността за постоянна заетост на професионалните войници. В същото време ми се струва, че все по-добрите заплати са нещо, което привлича хората към армията, както и патриотичното отношение към най-важната и популярна институция на държавата“, каза още Вучич.