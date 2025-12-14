Защо датското разузнаване определи САЩ като "риск за сигурността"?

"Все повече използват икономическата и технологичната си сила като инструмент на налагане на своите интереси"

Датска разузнавателна агенция за първи път определи САЩ като потенциален риск за сигурността, сигнализирайки за промяна в гледната точка на скандинавската страна за нейния близък съюзник на фона на геополитическите търкания относно Гренландия.

Датската служба за военно разузнаване – една от двете ключови шпионски агенции в скандинавската държава – заяви, че САЩ все повече приоритизират собствените си интереси и „сега използват икономическата и технологичната си сила като инструмент на влияние, също и спрямо съюзници и партньори“, според публикуваната в сряда разузнавателна перспектива за 2025 г., пише Bloomberg.

Агенцията също така подчерта нарастващия интерес на САЩ към Гренландия, територия на датското кралство, в резултат на засиленото съперничество между великите сили в Арктика.

Годишната оценка на заплахата на DDIS следва многократните предложения на Доналд Тръмп, че би искал да поеме контрол над Гренландия, което предизвика дипломатическо напрежение между Копенхаген и Вашингтон. Американският президент също не изключи възможността за завземане на арктическия остров с военна сила.

„Съединените щати използват икономическа сила, включително заплахи за високи тарифи, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила, дори срещу съюзници“, заяви агенцията.

Въпреки това Русия и Китай се разглеждат като основните рискове, според агенцията, като се казва, че цялостната среда на заплахи, пред която е изправена Дания, е „станала по-сериозна“. Несигурността относно ролята на САЩ като гарант за сигурността на Европа ще увеличи готовността на Русия да засили хибридните си атаки срещу Организацията на Северноатлантическия договор, докато използването на икономически и военен лост от Китай продължава да оспорва западното влияние, се казва в доклада.

„Регионът на Балтийско море е зоната, където има най-голям риск Русия да използва военна сила срещу НАТО“, заяви агенцията.