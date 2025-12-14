Над 1 милион домакинства в Украйна са без ток

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голямата руска атака през нощта срещу енергийната мрежа на страната и промишлени обекти в седем области, съобщиха местните власти. Засегнати са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска области.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко каза, че в пет области са били нанесени удари, при които са били ранени няколко човека. В ход са дейности по гасене на пожарите и възстановяване на електроснабдяването.

"Обстановката остава усложнена", потвърди президентът Володимир Зеленски в Телеграм.

Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.

Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.

"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски. Той публикува и видеозапис с щетите.

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети. Министерство на отбраната на Русия съобщи, че е нанесло „масивен удар“ срещу военни и енергийни съоръжения в Украйна, като е използвало хиперзвукови ракети „Кинжал“, в „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански цели в Русия“.

Нападението бе извършено преди предстоящите в понеделник в Берлин преговори между украинския президент Володимир Зеленски, европейски лидери и пратеник на САЩ за слагане на край на войната.

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната, но увеличи ударите с настъпването на зимата.