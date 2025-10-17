Картина на Пикасо на стойност 600 000 евро изчезна по пътя към изложба в Гранада

Картината е от частна колекция в Мадрид

Картина на Пикасо е изчезнала по пътя от Мадрид до Гранада за изложба след подозрителна нощна спирка. Полицията, разследваща предполагаемата кражба на произведението от 1919 г. „Натюрморт с китара“, се опитва да разбере дали то е изчезнало на около 15 мили от местоназначението си в южния регион Андалусия, пише The Times.

Картината, която е оценена на 600 000 евро, е била транспортирана, за да бъде включена в изложбата „Bodegon: La eternidad de lo inerte“ (Натюрморт: Вечността на неживото), организирана от културната организация CajaGranada Foundation. Когато на 6 октомври персоналът разопаковал кашоните за инсталиране, забелязал, че картината липсва.

Desaparece un cuadro de Picasso transportado desde Madrid a Granada para exponerse



Картината е от частна колекция в Мадрид и е била заемана заедно с 57 други произведения. Опакована на 25 септември, тя е напуснала столицата на 2 октомври в микробус, ескортиран от двама куриери.

Пътуването, което обикновено отнема четири часа, е включвало непланирана нощувка в Дейфонтес, малко градче на север от Гранада. Шофьорите са се редували да спят в автомобила, за да пазят товара, оценен на повече от 6 милиона евро.

Заобикалката, толкова близо до крайната дестинация, не е била част от договорения маршрут и сега е в центъра на полицейското разследване. Кметът на Дейфонтес, Пако Абрил Тенорио, е заявил пред вестник ABC, че спирката е била „много странна“. Той е казал: „Гранада е само на малко повече от четвърт час оттук. Не разбирам защо са трябвало да спират тук, за да пренощуват.“

На следващата сутрин микробусът пристигна в културния център CajaGranada. Според фондацията всички произведения бяха разтоварени в зона, наблюдавана с видеокамери, и предадени на мениджъра на изложбите, който подписа за доставката. Тъй като кашоните не бяха номерирани правилно, персоналът заяви, че е невъзможно да се потвърди дали всички пакети съответстват на списъка с пратките, без да бъдат отворени.

Касите остават запечатани и под наблюдение през целия уикенд. Когато кураторите ги разопаковат в понеделник, 6 октомври, „Натюрморт с китара“ е изчезнал. Фондацията незабавно съобщава за загубата на полицията.

Разследващите анализират записите от камерите за сигурност и маршрутните дневници, за да установят дали изчезването е станало по време на спирката в Дейфонтес, по време на транспортирането или след пристигането в Гранада. Не са направени арести.

Нарисувана през 1919 г. с гуаш и молив върху хартия, творбата с размери 12,7 см на 9,8 см е малък пример от посткубистичния период на Пикасо. Според Ledor Fine Art, специализирана в неговите творби, тя е продадена преди няколко години за около 60 000 евро, преди застрахователната й стойност да се увеличи десетократно за изложбата в Гранада.

Пикасо, роден в Малага през 1881 г. и починал през 1973 г., остава един от най-ценните и най-често крадени художници в света. Полицията заяви, че разследването остава отворено и се проучват всички версии.