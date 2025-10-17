Мощна експлозия в жилищен блок в Румъния, има загинали (СНИМКИ)

Мощна експлозия разтърси два етажа на жилищен блок в столицата на Румъния в петък, като уби трима души и рани най-малко 13 други, съобщиха властите, цитирани от AP.
Експлозията засегна петия и шестия етаж на осеметажната сграда, според Инспектората за извънредни ситуации на столицата. Повече от дузина аварийни превозни средства, включително 11 пожарни автомобила и четири мобилни интензивни отделения, бяха изпратени на мястото на експлозията на Calea Rahovei в Сектор 5 на Букурещ.
Причината за фаталния взрив не стана ясна веднага, но властите съобщиха, че газовото захранване в района е било прекъснато като предпазна мярка.
Румънското министерство на здравеопазването съобщи, че има жертви с политравми и изгаряния.
По-късно министерството съобщи, че един човек е бил намерен мъртъв под бетонна плоча на шестия етаж на сградата. Най-малко 13 души са били транспортирани до болници в столицата.
Всички жители бяха евакуирани от сградата, а спасителите проведоха операции по издирване, за да установят дали има заклещени хора. Учениците и учителите от близко училище също бяха евакуирани като предпазна мярка, съобщи Инспекторатът по образованието в Букурещ.