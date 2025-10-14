Асен Блатечки в комедия за любовта в Младежкия театър

Забавен поглед върху самотата и вечната човешка нужда от близост

По пиесата на френския автор Давид Фоенкинос

В Младежкия театър „Николай Бинев” премиерно беше представена новата постановка “Необвързани”. В главните роли влизат две от най-популярните имена на българската сцена - Асен Блатечки и Мариана Миланова, а спектакълът е по пиесата на френския автор Давид Фоенкинос, чиито произведения са известни със своя интелигентен диалог. Режисьор е Николай Урумов. “Необвързани” е комедия за любовта, самотата и вечната човешка нужда от близост, разказана през призмата на двама души, които сякаш са напълно различни, но откриват неочаквани допирни точки помежду си. Асен Блатечки и Мариана Миланова на сцената са тандем, при който напрежението и привличането между героите се примесени с доза смях.

Историята среща със Силви и Мишел - двама души, които откриват радостта и неизбежната болка, съпровождаща истинската близост. Скрити в тъмнината на своя интимен свят те разбират, че любовта винаги крие в себе си и малко страх - страх от рутината, от загубата, от промяната. Двамата са поставени в ситуация, която ги задължава да се борят със собствените си демони, докато се опитват да намерят начин да задържат щастието си, което непрестанно преследват.

Пиесата на Давид Фоенкинос разкрива колко крехки и сложни са човешките връзки - между кикотене и сълзи, между нежност и конфликти, между нуждата да бъдеш разбран и желанието да бъдеш свободен, коментират от трупата. Въпросът е ще успеят ли Силви и Мишел да се справят с предизвикателствата на любовта или ще се оставят на страха да ги раздели. Преводът на “Необвързани” е на Георги Ангелов. Сценографията и костюмите са на Кирил Наумов. Композитор е Христо Намлиев. Авторът Давид Фоенкинос бе у нас през 2018 г. като част от журито на кино-литературния фестивал “Синелибри”. Следващите дати на “Необвързани” са 28 октомври, 1 и 27 ноември.