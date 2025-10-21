Бойка Велкова влиза в “Театър” по романа на Съмърсет Моъм

Следващите дати са 30 октомври и 7 ноември

В Народния театър “Иван Вазов” премиерно беше представена новата постановка “Театър” по едноименния роман на Съмърсет Моъм. Бойка Велкова е режисьор, автор на сценичната версия и изпълнител на главната роля в спектакъла - съвременен прочит на класическия роман Моъм разкрива света на театъра не само като изкуство, но и като житейска сцена, на която всички играем своите роли. Главната героиня Джулия Ламбърт - некоронованата кралица на лондонската сцена - се оказва изправена пред най-голямата си роля: да открие коя е “истинската” Джулия.

В постановката участват още Ириней Константинов, Александра Свиленова, Даниел Върбанов, Вяра Табакова, Мартин Димитров, Кире Гьоревски, Владислава Николова, Надя Керанова, Анета Иванова и Стефан Къшев.

Сценографията е на Чавдар Гюзелев, костюмография - Цецка Ивайлова, музика - Теодосий Спасов, хореография - Татяна Соколова, драматург - Анелия Янева, асистент-режисьор - Ирина Иванова. Романът “Театър” на Съмърсет Моъм излиза през 1937 г. В него авторът описва свят, който е до голяма степен и негов - освен автор на разкази и романист, Моъм е също драматург, при това успешен, особено в ранните си години като писател.

Той познава отблизо не само външния блясък на театъра и актьорското майсторство, но и нелицеприятната страна на случващото се зад кулисите и в гримьорните: съперничеството, интригите, самолюбието и суетата. Следващите дати, на които ще се играе новото представление са 30 октомври и 7 ноември.