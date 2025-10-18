Овации за Илия Делев в Националния музей „Земята и хората“

Тринадесет години след кончината на забележителния българин Илия Делев – дарил уникалните гигантски кристали в Националния музей „Земята и хората“ – беше представено луксозното издание „Илия Делев. Скъпо-ценностите на един българин“ (2025). Изисканият том с твърди корици и цветни снимки е издание на „Български писател“, а автор на текста е Надежда С. Делева – племенница на Илия Делев. Книгата е талантливо съчетание от мемоаристика, документалистика, есеистика и публицистика.

Премиерата се състоя на 16 октомври 2025 г. в Националния музей „Земята и хората“, където греят в блестящото си величие гигантските кристали.

Събитието се водеше от Добрин Финиотис, а сред публиката бяха множество учени, лекари, писатели.

Надежда Делева е професор по неврология, но нейният писателски талант личи както в тази книга, така и в предишните ѝ книги – „Приказки, прошепнати край морето“, „Бях там“, „Мисия за двама. Далечната планета“. Подробности от биографията и изследователския принос на Илия Делев представи проф. дгн Руслан Костов – автор на предговора. Присъстващите бяха потопени в невероятната история от житейски перипетии, смели решения и рисковани начинания сред джунглата на Бразилия: „Книгата е разказ за силата на българския дух, за епохата, за щастието на откривателя на гигантските кристали и волята му да съхрани тези природни красоти от разрушаване за следващите поколения, а също така и за бъдещи научни изследвания. Един българин, тръгвайки от бедността и недоимъка на следвоенна България, работейки и пътувайки през няколко страни в Европа и Южна Америка, достига до Бразилия, където след години на труд и лишения осъществява „американската мечта“ – става богат, независим и проспериращ... Илия Делев пръв започва да издирва събира или закупува големи кристали кварц, които поради размерите си или своите дефекти са били разбивани на парчета от миньорите... Вероятно трите стълба в духовното житие на Илия Делев биха могли да бъдат обобщени така: закърмена в семейна среда любов към отечеството, непрестанен стремеж към нови познания и открития, както и благоговейно преклонение и осъзнаване на непреходната красота на природните кристали с безкористен стремеж за тяхното опазване. Тези три стълба са пример и завещание към днешните и бъдещи поколения“.

Боян Ангелов направи препратки към важни философски постулати в световната цивилизация, говорейки за античните натурфилософи, за да се оцени днес природната сила на кристалите, защото в древността те са били наравно по значение с царствата на растенията, животните и хората. Той подчерта, че е научил много от книгата на Надежда Делева: „Тази книга е необикновена, защото осветлява необикновения живот на Илия Делев, наричан „Рицар на кристалната красота“... Той нарича откритите от него гигантски кристали „цветя на минералите“, дава им имена, одухотворявайки тяхната неповторимост... Надежда С. Делева съумява да опоетизира образа на дарителя Илия Делев, намирайки най-достоверните думи за него и родословието му – хора интелигентни, трудолюбиви, скромни и смирени. Красива и вдъхновяваща книга за един достоен живот, спасил за хората величествената красота на гигантските кристали“.

Беше прочете откъс от книгата на Георги Йорданов „Притаени мигове“, в която с писма и анализ на обществената ситуация през 80-те години на 20. век е проследена цялата процедура по дарителството и признанието, което България отдава на Илия Делев. „Животът на Илия Делев е истинска одисея. Разказът за неговия труден и успешен жизнен път звучи дори невероятно... Един съвременен Одисей: обикаля света, но не забравя отечеството“ – казва в спомените си Георги Йорданов.

Проф. д-р Стефан Драгостинов – пианист, композитор и диригент – разказа спомени за Илия Делев, когото е познавал отблизо и е гостувал в неговия дом във Франция.



А българският писател Илко Минев – един от най-четените днес романисти в Бразилия – пише: „Дори други след него да покажат нови, дори по-големи и прекрасни гигантски кристали, той ще остане първопроходник“.