Почина джаз легендата Анатолий Вапиров

На 25 септември на 77-годишна възраст е починал обичаният музикант и основател на Международния джаз фестивал „Варненско лято“ Анатолий Петрович Вапиров, съобщиха от Община Варна.

Поклонението пред тленните останки на музиканта ще се състои от 15:30 ч. на 29 септември в Ритуалната зала на Крематориум Варна край с. Тополи.

Анатолий Вапиров е роден в град Бердянск, днешна Украйна. Завършва магистърски клас по саксофон, биг-бенд дирижиране и джаз импровизация в Ленинградската консерватория. Тенор и сопран, саксофонист и кларинетист, той е преподавател и композитор, член на Съюза на българските композитори и музикант, който изпълнява различни стилове на джаза. Диапазонът на творчеството му е огромен - от традиционния бибоп до фрий джаз, от фолклора до „третото течение“ и авангарда.

Вапиров започва да свири джаз в Ленинградската консерватория в края на 60-те години, а през 70-те и 80-те години на миналия век се утвърждава като един от водещите музиканти и композитори на световния съвременен джаз. През 1992 г. основава Международния джаз фестивал „Варненско лято“, на който е артистичен директор до своята кончина. В периода между 1988 г. до 1991 г. е диригент на биг бенда към дирекция "Музика" във Варна. В периода 1974-2018 г. издава 80 авторски плочи и компакт дискове в Русия, България, Австрия, Англия, Германия, Дания, Италия, Швейцария, САЩ и участва на големи джаз фестивали в Русия, България, Литва, Латвия, Естония, Беларус, Украйна, Молдова, Румъния, Чехия, Унгария, Австрия, Германия, САЩ, Канада, Франция, Италия, Швейцария, Дания, Гърция, Холандия, Белгия, Израел и др.

През тези години е реализирал многобройни колаборации и музикални изяви със световни музиканти като Пол Гонзалвес, Кешаван Маслак, Милчо Левиев, Мал Уалдрон, Глен Мур, Жан Гарбарек, Карин Корг, Кристиян Мутспиел, Макс Нагл, Алекс Фишър, Ачим Танг, Карл Рътърм Ото Лечър, Джон Сърмен, Пол Роджърс, Тони Левин, Бари Гей, Алън Томлинсон, Пол Рутърфорд, Фил Уоачман, Томаш Станко, Хари Тавитиан, Николас Симион, Анка Паргел, Ханес Зербе, Уолфрам Дикс, Пингуин Мошнер, Петер Кош, Гюнтер Зомер, Кристоф Бауман, Вернер Луде, Джак Сирон, Роланд Дахинден, Майк Дел Феро, София Доманчич и десетки други артисти. Незабравими са изпълненията му с българските музиканти Илдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов, Любомир Денев, Антони Дончев, Христо Йотов, Стоян Янкулов, Георги Корназов, Роко Захариев.

Във Варна Анатолий Вапиров ще бъде запомнен като създател, артистичен директор и мотор на Международния джаз фестивал „Варненско лято. Създадено като сцена за съвременна самобитна и свободна музика, през 2025 г. събитието, което събира световноизвестни музиканти от чужбина и България, отбеляза своето 34 издание. Фестивалът се провежда в партньорство с общината и с финансовата подкрепа на Фонд "Култура", а една от мисиите му е да подкрепя млади джаз таланти. .