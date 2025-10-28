Историята на група Wings излиза в книга

Атрактивно издание с премиера на 4 ноември

Близо половин век след разпадането на световноизвестната група Wings Пол Маккартни се завръща със сензационна творба - неговата нова книга “Wings: The Story of a Band on the Run”, която ще излезе на 4 ноември 2025 г. В нея Маккартни не просто разказва за времето след гигантите The Beatles, а хвърля светлина върху драмата, триумфа, експериментите и личните битки на групата - повече от 500 000 думи интервюта, над 100 изключителни снимки, невиждани досега архиви.

Тази книга се превръща в истински музикален дневник на едно поколение, в който Пол Маккартни се връща назад с удивителна откровеност: “Започнахме от нулата след “Бийтълс” - понякога ми се струваше безумие... но когато започнахме да се доближаваме до това, което искахме, си помислих: “Окей, това е наистина добро”. Докато доказвахме, че Wings могат да бъдат истинска група”.

Самата група Wings възниква през 1971 г., когато Пол Маккартни - след края на Beatles - решава да създаде нова музикална глава за себе си. Заедно със съпругата си Линда Маккартни и музиканта Дени Лейн групата тръгва на път, изпълнена с амбиция, риск и желание да бъде повече от просто проект.

Wings бързо се превръща в символ на музикално възраждане: с хитове като “Band on the Run”, “My Love”, “Jet”, “Silly Love Songs” и “Live and Let Die” групата доказва, че след краха на една епоха може да възникне нова, още по-смела глава. През десетилетието групата е имала различни състави, но ядрото остава Пол Маккартни, Линда Маккартни и Дени Лейн, обградено от страстни музиканти, готови да поемат неизследвани територии.