Силви Вартан пристигна с думите: „Толкова е хубаво да бъда отново тук“

Ще връчи награда на Агнешка Холанд

Една от най-ярките звезди

Силви Вартан - грандамата на френската музика, пристигна в България с думите “Толкова е хубаво да бъда отново тук”!

Eдна от най-ярките световна звезда с български корени, е специален гост на Синелибри тази година и ще връчи голямата награда на фестивала на полската режисьорка и сценаристка Агнешка Холанд. В рамките на “Синелибри” ще бъде представен и документален филм за Вартан, както и комедийната драма по книгата “Майка ми, Бог и Силви Вартан”. Певицата се сбогува с българската публика с два големи концерта през 2018 г. в София и Варна, оттогава не е имала изяви на българска земя.

Програмата на Синелибри предвижда няколко събития с участието на Вартан извън церемонията по награждаването тази вечер, в зала 1 на НДК. На 25 октомври тя ще представи документалния филм “Силви Вартан. От любов”, посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма “Мама и чудото на живота”, на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата “Майка ми, Бог и Силви Вартан”.

Главната роля в този разказ за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират є Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

При гостуването си в София Силви Вартан ще стане и първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи “БГ модна икона 2025” в новата категория “За цялостен принос”.