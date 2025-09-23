Владимир Зарев спечели Голямата награда “Христо Г. Данов”

Неда Антонова с отличие за автор на художествена литература

Министър Мариан Бачев връчи отличието за принос към книжовната култура

На официална церемония в къщата музей на “Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура “Христо Г. Данов”. Събитието се състоя на 22 септември 2025 г., а водеща беше д-р Достена Лаверн.

Журито тази година беше в състав: Ашот Казарян - зам.-министър на културата, Пламен Панов - зам.-кмет на Пловдив, доц. д-р Младен Влашки, проф. д-р Людмил Димитров, д-р Анжела Димчева, д-р Ваня Аврамова Петър Станимиров, Лили Спасова.

Министърът на културата Мариан Бачев обяви и лауреата на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура - академик Владимир Зарев.

Министър Бачев посочи, че се вълнува изключително много да бъде в Пловдив, в деня, който носи силна духовна и историческа символика - 22 септември, Деня на независимостта на България. “Това е ден, който ни напомня, че истинската независимост не е само политически акт, а духовно състояние, градено със знание, култура и слово”, допълни министър Бачев.

Министър Мариан Бачев връчи голямата награда.

“Днес на мен се пада честта да обявя Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура - отличие, носещо името на една от най-ерудираните и емблематични личности на България - Христо Г. Данов. Човекът, който с възрожденски ентусиазъм очерта посоките на нашето духовно развитие и създаде основите на българското книгоиздаване, съумя да обедини различните сфери на изкуството в една обща цел - единението на народа ни. Нещо, от което толкова много имаме нужда и днес”, каза министър Бачев. Той благодари и на партньорите от Община Пловдив, заедно с които Министерството на културата организира връчването на наградите.

В категория “Българско издателство” - издателство “Колибри”. Наградата връчи зам.-министърът Ашот Казарян. В категория “Автор на българска художествена литература” наградата бе присъдена на Неда Антонова за книгата “Плодовете зреят нощем” (Издателство “ИК Хермес”). Статуетката беше връчена на издателя Стойо Вартоломеев от зам.-кмета Пламен Панов. Отличието “Христо Г. Данов” за “Преводач на художествена литература” спечели Йордан Костурков за превода на “Старият антикварен магазин” от Чарлз Дикенс (Издателство “Милениум Пъблишинг”).

Наградата за “Автор на издание за деца” беше присъдена на Лилия Старева за книгата є “Морски приказки” (Издателство “Жанет 45”). Наградата връчиха д-р Ваня Аврамова и Лиляна Спасова. Медията “Тоест” бе отличена за рубриката „#На второ четене” в категорията “Представяне на българската книга”. Отличието беше връчено от д-р Анжела Димчева. “Христо Г. Данов” за “Библиотечно дело” получи Димитър Минев, директора на Регионалната народна библиотека “Иван Вазов” в Пловдив. То беше връчено от кмета на Пловдив Костадин Димитров.