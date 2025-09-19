Духът на келтите оживява в Бургас

В Морската градина, за трети пореден път

Всеки може да се включи в шотландските и ирландски игри

В последната неделя на септември в Бургас ще се проведе Трети фестивал „Духът на келтите 2025“. Традиционно, той ще е в Морската градина, в зелените площи до Експоцентър „Флора“.

На публиката ще бъде представено традиционното оръжие на траките и келтите, живели по нашите земи. Всеки участник може да се включи в шотландски и ирландски игри, провеждани по келтските фестивали в целия свят, като „Мързеливата пръчка”, „Царевична дупка“, „Хагис“ и др.

"Мързеливата пръчка" Тази игра е много популярна по време на ежегодните келтски и шотландски празненства „Highland Games“ /провеждащи се в Шотландия от 11 век/. Състезанието се провежда едновременно за 3 двойки.

Игра „Cornhole“ /“Царевична дупка“/ е изключително популярна днес. Измислена е през 14 век в Бавария и има келтски корени. Играта има табли с отвор, в който се целят участниците с помощта на 8 малки чувалчета с тегло около 500 грама.

Музикалната част ще бъде представена от „Фрея“ - една необичайна група музиканти с уникални средновековни инструменти, пресъздаващи мелодии от ранноевропейската култура. В края на фестивала ще бъдат демонстрирани двубои с участието на гладиаторите от „Антична Тракия“ и „Ситалк – Исторически реконструкции“.

През цялото време на събитието ще работи Келтска работилница, която предлага изработване на глинени медальони, оцветяване на дървени амулети и рисуване на традиционните келтски символи. Всички изработени сувенири остават за участниците.