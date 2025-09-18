Мариана Попова и „Хоризонт“ спечелиха музикалния фестивал „София“

Кметът Васил Терзиев връчи отличието на празничния ден в Зала 1 на НДК

Маргарита Хранова, Илия Ангелов и Деян Неделчев сред наградените

Благотворителен концерт подкрепи хора с репродуктивни проблеми

Група “Хоризонт” и Мариана Попова спечелиха голямата награда за нова песен на петнадесетото издание на фестивала за поп и рок музика “София”, което подкрепя млади хора с репродуктивни проблеми. Музикалният конкурс събра редица популярни изпълнители на концерт в Зала 1 на НДК на празника на София, а водещото отличие бе връчено от кмета Васил Терзиев.

Музикантите бяха отличени след преброяване на гласовете на зрителите, които гласуваха със sms на единен дарителски номер. Освен вота на публиката, оценки даваше и журито, в което членуваха проф. Михаил Белчев, Йорданка Христова, композиторът Любомир Дамянов, Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата) и Здравко Петров от програма “Хоризонт” на БНР.

“Чувствам се изключително щастлив от това да бъда тук с всички вас тази вечер и да имам възможността да дам първата награда на тазгодишния фестивал за поп и рок музика”, каза Терзиев, връчвайки специалната статуетка на победителите.

Йорданка Христова връчи наградата на група “Конкурент”.

“Искам от името на група “Хоризонт” и от името на Мариана Попова да благодаря за подкрепата и за оценката. Бих искал да посветим песента, която е с любовна тематика, на нашите деца, защото всяка една любов ражда детенце. Да са ни живи и здрави децата, и нека живеят в една красива и хубава България”, каза вокалистът на група “Хоризонт” - Валери Славчев.

Втората награда на фестивала за поп и рок музика “София” бе присъдена на група “Конкурент” за тяхната нова песен “Аз вярвам” по музика, текст и аранжимент на вокалиста Емил Анчев. Наградата бе връчена от певицата Йорданка Христова. Песента спечели и наградата на медийното жури. Групата получи и специална награда, носеща името на музиканта Петър Гюзелев. Призът бе връчен от неговата съпруга Ефросина.

“Радвам се, че Зала 1 е толкова пълна и че публиката, която оценява всяко едно изпълнение, е толкова емоционална. Оказа се, че работата на журито е била много тежка, защото третата награда е една, но носителите на тази награда са пет”, каза музикалната журналистка Жени Монева. Тази вечер получилите третата награда изпълнители бяха Виктория Главчева - за песента “Татко”, Деян Неделчев - за песента “Накратко - август”, Маргарита Хранова - за песента “Болка от обич”, Георги Дюлгеров - за песента “Само с обич”, и Илия Ангелов - за песента “Чудо е любовта”.

“Прощална песен” бе изпълнена в памет на композитора Александър Савелиев.

По време на награждаването посмъртно беше връчен и плакет за цялостно творчество на композитора Александър Савелиев, който почина в началото на тази година. В негова чест бе изпълнена “Прощална песен” по музика на Румен Лозанов, текст на Оля Ал-Ахмед и аранжимент на Кирил Кожушков. Песента изпълниха Петя Буюклиева, Кристина Димитрова и дует “Банати”.

Със специална награда за млад изпълнител бяха отличени Симеон Славев и Даная Александрова,. С четвъртата специална награда бе отличен пианистът и певец от група “Сигнал” - Христо Ламбрев. В рецитала на сдружение “Независими автори, музиканти и продуценти” (СНАМП), в извънконкурсната програма участваха още Милица Божинова, Росица Ганева, “Дует с кауза”, група “Порок”, Александра Полежанова и група “Спринт”, със специалното участие на група “Жестим”. Фестивалът се организира от “Спринт продакшън” и СНАМП, с подкрепата на Столичната община и Министерството на културата.