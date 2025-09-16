Международен фестивал за поп и рок музика на празничния ден в НДК

Публиката гласува за любимо парче, средствата са за благотворителни каузи

Кметът Васил Терзиев открива 15-ото издание, избират песен на София

Редица празнични събития и концерти, вход свободен за музеи и галерии

Нели Рангелова, Кристина Димитрова и Милена Славова са сред изпълнителите

В сряда вечер, на празника на столицата, от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще се проведе 15-то юбилейно издание на Международния фестивал за поп и рок музика “София”, което ще бъде открито от кмета на столицата Васил Терзиев. Фестивалът е едно от най-престижните музикални събития в България, събиращо на сцената любими изпълнители и утвърдени групи от българската поп и рок сцена. През годините той се превърна в платформа за представяне на нови песни и автори, като предоставя възможност за развитие и популяризация на българската музика.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община и Културния афиш на Министерството а културата 15 поредни години.

Тазгодишното издание се реализира със съдействието и подкрепата на Сдружението на независимите автори, музиканти и певци (СНАМП), което допринася още по-широко за представянето на новите музикални идеи на креативни български автори и изпълнители.

“За мен е чест София да бъде домакин на 15-ото юбилейно издание на този престижен фестивал. Нашият град винаги е бил сърцето на културата и музиката в България. Подкрепата на талантливите независими автори и изпълнители е гаранция, че българската сцена ще продължи да се развива и да вдъхновява нови поколения”, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

Дует с кауза ще представят емблематичната песен за София - “Градът”.

“Подкрепата на независимите автори, музиканти и певци е мисия, която отстояваме вече години. Радвам се, че юбилейното издание на фестивала “София” се реализира с активното участие на независимия творчески сектор, защото вярвам, че само така можем да дадем поле за изява на нови таланти и да съхраним силата на българската поп и рок музика”, каза председателят на СНАМП Пейо Пеев.

На сцената по време на фестивала Дует с кауза - Галя Георгиева и Атанас Лазаров ще представят емблематичната песен за София - “Градът”, по музика на Асен Драгнев и текст на Александър Петров. Песента е символ на любов и вдъхновение към града и ще прозвучи като специален подарък към публиката. Песента на публиката се избира от зрителите, слушателите и публиката, като песента - фаворит може да бъде подкрепена със SMS на единен дарителски номер 17 777 с текст DMS SKAUZA + съответния номер на песен. Средствата са в полза на Информационна кампания в подкрепа на млади хора /жени и мъже/ с репродуктивни проблеми “Да сверим биологичния си часовник навреме”. Каузата е от голямо значение за демографската политика и отправя послания, насочени към превенция и опазване репродуктивното здраве на младите хора в България. Специални гости на събитието са учредителите на Сдружение “Жени с Кауза” и Фондация “Искам бебе”, които популяризират каузата чрез различни събития в страната.

През 2024 година Орлин Горанов заслужи Първа награда с песента си “Влюбен”.

В рецитала на Сдружение “Независими автори, музиканти и продуценти” СНАМП, извън Конкурсната програма, ще участват още Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Милена Славова, Милица Божинова, Росица Ганева, Искрен Пецов, Дует с кауза - Галя Георгиева и Атанас Лазаров, Александра Полежанова, група “СПРИНТ”. Фестивалът се провежда със специалното участие на група Жестим и е достъпен за хора с увреден слух. Песните, достигнали финала в категория: Конкурс за нова българска песен София 2025, могат да се видят на страницата на фестивала в социалните мрежи.

Столичната община отбелязва с множество инициативи Деня на София - 17 септември, в който почитаме Светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов. Вход свободен ще има за посетители в Софийската градска художествена галерия и филиали: галерия музей “Дечко Узунов” и галерия “Васка Емануилова”; Регионален исторически музей - София и филиали - постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. “Бански” №1, Античен културно-комуникационен комплекс “Сердика”, Археологическото ниво на базиликата “Света София”, Археологически парк “Западна порта на Сердика”, Гробница на княз Александър I, Експозиция за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика. Общински културен институт Научно-образователен детски център “Музейко” също отваря безплатно врати за децата на София за посещение на интерактивните образователни и научни инсталации.

Също утре предстои тържествена церемония за връчване на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата. От 19.00 ч., на площада пред катедрален храм “Св. Александър Невски” ще започне концерт “София звучи с вяра, надежда и любов”, с вход свободен. В програмата ще участват Биг Бендът на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Гвардейският представителен духов оркестър. Зрелищна акробатика ще покажат Луиза Душкова и артистите от “Нов цирк”.