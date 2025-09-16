Столична библиотека отбелязва Деня на София с експозицията „Кметовете на София“

Екскурзионни турове в Литературния музей „Бележити българи“

Столична библиотека и нейните филиали ще отбележат празника на София - 17 септември – като Ден на отворените врати. Посетителите могат да получат едногодишна безплатна читателска карта, да разгледат фотодокументалната изложба „Кметовете на София“ и да се включат в екскурзионните турове в Литературния музей на Столична библиотека „Бележити българи“.

- Фотодокументалната изложба „Кметовете на София“ представя столичните кметове от учредяването на Софийския градски съвет до днес. Отбелязани са най-важните моменти от тяхната дейност. Ценни книги и сборници с документи от фонда на Библиотеката допълват сведенията за усилията на общинската управа през годините за благоустрояването на града и превръщането на София в модерна европейска столица. Интерес ще предизвикат биографиите на Димитър Петков, книгите на известния изследовател Елинка Бояджиева за ген. Владимир Вазов и инж. Иван Иванов и за други софийски кметове, редки издания, които представят емблематични сгради, паметници, институции и тяхната интересна история. Сред показаните ценни книги са знаковият „Кратък исторически преглед за Столичната община“ на началника на административния отдел на общината Александър Тацов, „Нашата столица, нейното благоустройство и украсяване“ на Асен Кермекчиев (1907), „Стара София“ (1941) на инж. Р. Михайлов, бивш зам. кмет от кметуването на Иван Иванов, „Александровска болница“, юбилейни книги на Първа мъжка гимназия (1904) и Първа девическа гимназия в София (1904).

Изложбата може да бъде разгледана от 17 до 26 септември в Мраморното фоайе на Столична библиотека

- Екскурзионни турове в Литературния музей на Столична библиотека „Бележити българи“ с личните библиотеки на големите автори и публични личности Симеон Радев, д-р Константин Стоилов и Кирил Христов, както и залата на сектор „Книжовно наследство“.

Начален час на туровете: 12 ч. и 15 ч.