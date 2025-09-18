Iron Maiden с концерт на стадион “Васил Левски” догодина

Пускат билетите на 27 септември

Легендарната банда включи България в световното си турне

Легендарната британска банда хеви метъл банда Iron Maiden идва за нов концерт в България през 2026 г. Групата обяви нови дати от грандиозното си двугодишно турне “Run For Your Lives”, с което празнува своята 50-годишнина, като българската публика ще има привилегията да бъде част от това историческо събитие на 26 май 2026 г. на стадион “Васил Левски” в София, съобщават промоутърите от FestTeam.

Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Iron Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-грандиозното в историята на групата. Билетите за шоуто влизат в продажба в 11:00 сутринта на 23 септември, като първо те ще достъпни само за членовете на фен клуба на Iron Maiden.

Масовата продажба за всички започва в събота на 27 септември в 11:00.

“Решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там”, споделя басистът и основател на групата Стив Харис.