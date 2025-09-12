Столичният Регионален исторически музей отбелязва Деня на София – 17 септември

Регионален исторически музей - София отбелязва Деня на София – 17 септември 2025 г. и десетата годишнина на своята постоянна експозиция със специална програма. В чест на празника Музеят и негови филиали са със свободен достъп и удължено работно време.

В празничния 17 септември 2025 г. в залата за Временни експозиции на партерния етаж може да бъде разгледана новооткритата изложба „Преди 8000 години: Слатина-София“. Тя се организира по идея на археологическия екип на обекта.

Повод е отбелязването на 40 години от началото на проучванията. „Преди 8000 години: Слатина-София“ е част от програмата за 10-годишнината на постоянната експозиция. Изложбата разказва за най-ранното селище в Софийското поле. То е създадено от първите земеделци и скотовъдци в Европа в края на VII хил. пр. Хр.

В празничния ден е предвидена среща с изследователите на обекта. Програмата включва възможност за посещение и на изложбата „Хроники от ателието“, посветена на 130 години от рождението на художника Васил Захариев.

В този ден е представянето на част от обновената с дигитални ресурси постоянна експозиция на Музея на София. Проектът е финансиран от Министерството на културата. Традиционните творчески ателиета за деца в Музея също са част от специалната програма. Включват работа с глина и рисуване на банкноти.

В образователния център към Археологическата експозиция „Антична Сердика“ отново се организират безплатни образователни занимания за деца по проект „Училище по археология“. Същевременно за първи път се представя ‘Treasure UP’ – безплатно мобилно приложение, създадено за постоянната експозиция на Музея.

Друго дигитално приключение е играта MiMu. Тя е достъпна за посетителите в археологическото ниво на базиликата Света София.

В празничния ден експозициите на Регионалния исторически музей – София в сградата на пл. „Бански“ 1 са с вход свободен и удължено работно време – между 10:00 и 20:30 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.).

Филиалите на Музея са с безплатен достъп както следва:

Триъгълната кула на Сердика 10:00 – 20:30 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.);

АККК „Сердика“ 10:00 – 20:30 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.);

Археологическото ниво на базиликата Света София 10:00 – 18:00 ч.;