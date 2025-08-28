Приключения и пътешествия в книгата “К като Корея”

Нова творба от Изабела Шопова

Страната на утринния покой

Модерни технологии и древна история

На 29 август излиза от печат “К като Корея” - новата книга на Изабела Шопова, която с бликащо чувство за хумор - нейна запазена марка - разказва за чудесата и приключенията, които две български австралийки - майка и дъщеря, срещат по пътя си, докато следват своята Корейска мечта.

Някога позната като Страната на утринния покой (или Страната на утринната свежест), днес Южна Корея е Страната на К-чудесата. На контрасти и противоречия, на невъзможни съчетания, на парадокси и оксиморони, на невъобразими изобретения, уникални събития и преживявания. Модерни технологии и древна история, култура и роботи, икономически бум и конфуциански ценности, кимчи и К-поп, атомни скривалища и будистки храмове, военни бази и свещени лотоси, свръхбогатство и скромно себераздаване. Идеалната дестинация за търсачите на сериозен културен шок, за геймърите и за гурме туристите.

Родена във Варна, Изабела Шопова е пътешественичка и писателка с неудържим стремеж за превъзмогване на кодирани в човешката природа страхове. Първата є книга носи заглавие “На изток - в рая” и разказва за живота в Нова Зеландия, Страната на дългия бял облак, както я наричат, където Изабела емигрира през 2002 година. После идва ред на Австралия, разположена “На запад от рая”. “На юг от разума” свидетелства, че двайсет лета след началото на третото хилядолетие Антарктика си остава утопичен резерват, територия с митичен ореол. Книгата е наситена с духовити описания, шокиращи факти и екстремни преживявания. А “Подир сянката на кондора” е разказ за едно епично, двумесечно, кошмарно-комично, 6 000-километрово пътуване по гръбнака на Южните Анди, от Сантяго де Чили, през Боливия, Перу, Еквадор и Галапагос, до Богота, Колумбия. През 2023 г. излезе “Приказки от Горната и Долната земя”.