Варненският театър открива новия си сезон под звездите

С хитовата постановка „Тютюн“ в Летния театър

Две премиери и нов фестивал са в есенния афиш

Варненският Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ ще открие 105-ия си творчески сезон на 1 септември с хитовата си постановка „Тютюн“ по романа на Димитър Димов. Спектакълът ще се играе под звездите в Летния театър, а в есенния афиш фигурират две премиери.

Едната - „Алма Малер“, ще даде начало на първото издание на Международния Черноморски театрален фестивал, който ще се проведе от 24 до 28 септември. Постановката на режисьора Деян Пройковски и драматурга Сашо Димоски представя необикновения живот на наричаната „Музата на Виена“ Алма, която е вдъхновение за композитора Густав Малер, художниците Густав Климт и Оскар Кокошка, архитекта Валтер Гропиус и поета Франц Верфел. В програмата на фестивала под мотото „Театърът се вълнува“ са включени още 6 спектакъла на театри от България, Унгария, Италия и РС Македония.

Второто ново заглавие на Варненската драма е „Време разделно“ по епоса на Антон Дончев и е дело на режисьора Бина Харалампиева. След обралите овациите на публиката в цялата страна „Тютюн“ и „Под игото“, тя продължава поредицата си от театрални адаптации на българската литературна класика. Премиерата е на 11 октомври. Екипът усилено репетира двете постановки, а в ролите публиката ще види и новите млади попълнения в трупата.