Акустичен концерт с песните на Тодор Колев отбелязва 86 години от рождението му

Спомен за обичания актьор утре вечер в кино Кабана в София

Музика и актьорски изпълнения с вход свободен в градинката на НДК

Участва в над 40 филма и в десетки театрални представления

Акустична вечер в чест на Тодор Колев (1939-2013) ще има утре вечер на лятната сцена кино Кабана в София. Датата не е избрана случайно - на 26 август се завършват 86 години от рождението му, а входът е свободен. Ще бъдат представени златните образци на българската естрада и на обичания актьор, разказват организаторите. Концертът ще бъде реализиран от актрисата Иванка Шекерова, заедно с музикантите от "Фалшивите герои", които ще представят популярни песни в акустична форма.

Подборът на репертоар отдава почит на едни от най-знаковите песни, белязали културната памет на няколко поколения. Съчетавайки актьорско присъствие и музикално изпълнение, събитието предлага едновременно концертно изживяване и театрална енергия.

То е част от проекта "Акустични следобеди - лятото на 70-те", в рамките на който са предвидени общо пет акустични концерта.

Тодор Колев е един от грандовете на българското кино, актьор, комик, певец и музикант, шоумен, определян в артистичните среди като „българският Чаплин”. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ Кръстьо Сарафов (1965 г.). Надхитря с успех комисията при приемането като си обува високи токове и преправя гласа си на по-дебел, защото тя пускала за артисти „едри кандидати с мощен глас“.

Участва в над 40 игрални филма, сред които „Цар и генерал“, „Козият рог“, „Иван Кондарев“, „Двойникът“, „Господин за един ден“, „Опасен чар“. За изпълнението си в „Двойникът“ Колев дори влиза в пряко съревнование с Ал Пачино за наградата за главна мъжка роля на фестивала в Карлови Вари.

Тодор Колев е надарен с умението да приковава вниманието на зрителя със забележителната си виталност, със способността си да разсмива или разплаче публиката, виртуозните си импровизации и комедийни скечове.

„Опасен чар“

Десетки са театралните му роли, моноспектакли и вариететни участия и телевизионни продукции. Той е сред първите, които поставят на сцената комедийното шоу от нов тип, дотогава неизвестно у нас. Актьорската му кариера включва и стотици изяви в театрите в редица градове, преподавателска дейност във ВИТИЗ. Идеолог и водещ на комични предавания, сред които „Как ще ги стигнем...с Тодор Колев“ (1994 – 1998) и „Вход свободен“ (1998 – 1999), автор на собствената си биография, която с усмивка е наричана „Варненското софиянче от Шумен“ с подзаглавие „Житие и страдание грешного Тодора“, издадена през 1999 година.

„Господин за един ден“

Работил е в театрите в Смолян (1965 – 1966), Шумен (1966 – 1967), Пловдив (1967 – 1969), в столичните „Сълза и смях“ (1969 – 1971), театър „София“ (1972 – 1990) и Театър 199. На стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъци, послание и шарж на Тодор Колев.

Талантът на Тодор Колев е всестранен. Десетки са песните, които е изпял, а на голяма част от тях самият той е съавтор. Едни от най-популярните му песни са „Жалба за младост“, „Фалшив герой“, „Самотният човек“, „Камион ме блъсна“, „Сто кила ракия давам“, „Как ще ги стигнем американците“, „Жена на всички времена“, „Черно море“ и др.

В началото на демокрацията Тодор Колев става депутат във Великото народно събрание от СДС. След това е назначен за завеждащ посолството на България в Канада, която длъжност напуска след една година несполучлив, по собствените му думи, престой.

„Двойникът“

Носител е на множество награди, сред които „Заслужил артист“, награда на Съюза на артистите в България за „Най-добри постижения в областта на поп музиката“, удостоен е със Златен знак на Община Шумен и званието „Почетен гражданин на Шумен“, почетен доктор на Шуменския университет, носител е на Награда „Икар“ на Съюза на артистите в България „за изключителен принос към българския театър“. Тодор Колев умира на 15 февруари 2013 г. в София след тежко боледуване, на 73 годишна възраст.