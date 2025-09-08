София посрещна 13-ото издание на "Алея на книгата"

В парка пред НДК официално беше открита „Алея на книгата – София“ – най-голямото книжно изложение на открито в страната.

Официалната церемония започна с музикална програма от Дуо Мисти. Председателят на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“ – Петя Господинова-Йончева, откри събитието и приветства гостите с думите:

„Във всяка една от шатрите по време на Алеята ще има ежедневни културни събития. Всеки посетител ще може да се върне в историята или да се разходи в бъдещето. Всеки ще може да се загуби и да се намери в страниците на една прочетена книга, защото там, където има книги, има светлина. Благодаря, че сте част от тази светлина!“

Гост на откриването беше министърът на културата Мариан Бачев, който поздрави организаторите и подчерта значението на инициативата за духовния живот на страната:

„Времето е с нас. Писателите, поетите и творците на писаното слово ни превеждат през различни времена чрез своята работа – през времена разделни, през мъжки времена, та дори и през времеубежища. Алеята на книгата е подобно убежище, среща на нови идеи и културни прозорци, през които трябва да се втурнем.“

Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, един от символичните домакини на събитието, на чиято територия се разпростира „Алеята“, също се обърна към гостите. Той подчерта значението на такива инициативи за развитието на обществото:

„Освен прозорец към света, книгите са и тежката артилерия на човешката цивилизация. Те дават сила, дават прогрес – всичкият напредък на науката, лекарствата, с които лекуваме нашите близки, технологиите, които вкарват света в джоба ни, и инженерните чудеса, които ни впечатляват, са дело на хора, които са чели много, а дори са ставали и писатели, за да оставят наученото след себе си.“

В церемонията взеха участие още Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура“ в Столична община, и доц. д-р Антония Пенчева, председател на Съюза на преводачите в България, които поздравиха присъстващите и отбелязаха ценността на събитието за книжния и културния живот на страната.

Празничната атмосфера беше допълнена от поздравителни адреси, изпратени от Цветомир Петров, председател на Столичен общински съвет, и от доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Церемонията постави началото на седем дни, през които софиянци и гости на столицата ще могат да се срещнат с над 150 издателства, представени в 61 шатри, както и да посетят разнообразна културна програма, срещи с автори, специални събития за деца и филмови прожекции.

„Алея на книгата – София“ се организира от Асоциация „Българска книга“ с подкрепата на Столична община, Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, в партньорство с БТА и ЕкоПак България АД. Част е от Културния календар на Столична община за 2025 г.

С инициативата си Асоциация „Българска книга“ продължава да отстоява важни каузи – насърчаване на четенето и грамотността, съхраняване на българския език и утвърждаване на културата като обществен приоритет.