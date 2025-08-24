Легендарен роман на Филип Рот с първо българско издание

„Театърът на Шабат“ е комично творение с епични размери

„Това е най-любимата ми книга, тази, която написах с най-голямо удоволствие“. Признанието е на самия Филип Рот (1933-2018), а книгата е „Театърът на Шабат“. В нея писателят разкрива тъмната страна на човешката природа с гигантско остроумие и спираща дъха откровеност.

Преводач на българското издание е Венцислав К. Венков. Художник на корицата е Стефан Касъров. „Театърът на Шабат“ (496 стр) е комично творение с епични размери, а Мики Шабат е неговият колосален герой. На 64 години Шабат все още е предизвикателно враждебен и изключително похотлив.

За него сексът е мания и принцип, инструмент за ежедневни безчинства. Но след смъртта на дългогодишната му любовница – създание със свободен дух, чийто вкус към непозволеното съвпада с неговия - Шабат се впуска в бурно пътешествие из миналото. Опустошен и скърбящ, измъчван от призраците на онези, които са го обичали и мразели, той замисля поредица от фарсови бедствия, които го отвеждат до ръба на лудостта. Искате ли да видите какво представлява едно истинско лошо момче? Елате тук. Елате в света на кукловода Мики Шабат, един сексуално разпасан крал Лир. Не е забавно. Истинските лоши момчета са отвратителни.

Джон Туртуро като Мики Шабат в пиеса по книгата на Рот

Американският писател Филип Рот (1933-2018) печели Националната награда за художествена литература още за първата си книга „Сбогом, Колумб“ (1959). „Провинциален живот“ (1986) му носи Националната награда на критиците, а през деветдесетте години печели четири големи литературни награди: Националната награда на критиците за „Наследството“ (1991), наградата „ПЕН/Фокнър“ за „Операция лихвар“ (1993), Националната награда за художествена литература за „Театърът на Шабат“ (1995) и наградата „Пулицър“ за художествена литература за „Американски пасторал“ (1997). Следва Наградата на англоговорещата общност за „Омъжих се за комунист“ (1989). През същата година получава Националния медал за изкуство в Белия дом, а през 2000 г. публикува „Петното“ – роман, с който завършва трилогията си за идеологическите етноси в следвоенна Америка. За „Петното“ Рот получава втората си награда „ПЕН/Фокнър“, както и британската награда „У. Х. Смит“ за най-добра книга на годината. През 2001 г. е удостоен с най-високото отличие на Американската академия за изкуства и литература – Златния медал, присъждан на всеки шест години за цялостно творчество.

Откъс от книгата

Корица на книгата

Дренка беше смугла хърватка с италиански черти от далматинското крайбрежие; и тя, подобно на Шабат, дребна на ръст, но и пищно надарена жена с минимални излишни килограми и с тяло, което в най-закръглените си моменти напомняше на глинените фигурки от две хилядолетия преди Христа – дебелите куклички с едри цици и яки бедра, намирани при разкопките от Европа чак до Мала Азия и боготворени под дузина различни имена като великата майка на боговете. Беше хубавичка по един неин си доста ефикасен и делови начин, ако се абстрахирахме от носа ѝ – изненадващо лишен от горната костна част нос, като на професионален боксьор, създаващ усещането за размазаност точно в средата на лицето ѝ и леко отклоняващ се от вертикала, който свързваше пълните устни с големите ѝ тъмни очи и олицетворяваше – според създалото се с течение на времето у Шабат усещане – всичко податливо и неподдаващо се на определение в привидно благосклонния ѝ характер. Човек беше склонен да заключи, че някога, в най-ранното ѝ детство, е била размазана с мощен удар, а тя всъщност беше плод на благи родители гимназиални учители, които следвали с религиозна страст баналните призиви на Титовата комунистическа партия. И понеже си нямали друго дете, тези ужасно добродушни хорица я заливали с обич…