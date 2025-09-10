Духовият оркестър на пожарната охрана от Хановер с три безплатни концерта по Черноморието

Маестро от Варна ръководи музикантите

Духовият оркестър на пожарната охрана от Хановер гостува по Северното Черноморие с три безплатни концерта и с богат репертоар от класически и модерни произведения. Тази вечер съставът ще свири в Добрич, а утре от 18:00 часа - на сцена „Раковина“ в Морската градина във Варна. На 12 септември музикантите ще гостуват в курорта Албена.

Турнето на сборния оркестър на Долна Саксония е постветено на културния обмен и приятелството между Германия и България, съобщиха от Община Варна. Диригент на състава е варненецът маестро Мирослав Михнев. Той е възпитаник на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и Националната музикална академия в София. Професионалният му път започва от Софийската опера, минава през Полицейския оркестър на Хановер, а днес маестро Михнев ръководи четири оркестъра в столицата на федерална провинция Долна Саксония.