Васил Петров с джаз шоу във Венеция

Концерт пред международна публика

Васил Петров изнесе специален рецитал на частно събитие във Венеция, организирано от агенцията, която организира и сватбата на милиардера Джеф Безос с Лорън Санчес, както и тази на Амал и Джордж Клуни. Заедно с Ангел Заберски младши той представи интерпретации на джаз стандарти пред международна публика. Събитието се състоя във двореца Palazzo Pisani Moretta, запазен от 15 век със забележителна барокова и готическа архитектура, разположен покрай Канале Гранде във Венеция, Италия.

След пристигането си в България, Васил Петров започна подготовката за новия сезон с нови проекти. Той анонсира предстоящ концерт в град Русе, с който продължава да отбелязва своят празник - 30 години в музиката. “The Best of Васил Петров” е заглавието на програмата и на 17 октомври в Доходното здание в град Русе, той ще представи най-големите си хитове, класики и любими теми записани през годините и част от концертните му програми в акомпанимент на Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев.

Специално гости в концерта са Брус Джонсън (САЩ) и Анна Ставрева от “Гласът на България” 2024.

Концертния му сезон продължава с нов проект заедно с Разградска филхармония “Проф. Димитър Ненов” с маестро Деян Павлов. В програма “30 години на сцена” Васил Петров представя едни от най-великите хитове и вечни класики в симфонична версия.