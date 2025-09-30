Двама виртуози откриват с концерт сезона на Варненската опера

Предстои премиера на балета “Снежанка и седемте джуджета”

Двама виртуози от две поколения ще открият с концерт новия 79-и сезон на Държавна опера Варна навръх Световния ден на музиката - 1 октомври, съобщиха от Театрално-музикалния продуцентски център Доайенът на диригентското изкуство маестро Емил Табаков, пианистът Ивайло Василев, наричан „малкият Моцарт“ и оркестърът на операта ще представят “Рапсодия върху тема от Паганини” на Сергей Рахманинов и Симфония №10 на Дмитрий Шостакович.18-годишният солист Ивайло Василев е определян като явление в музикалния свят. Той започва да свири на пиано на 5 г., а на 10 г. вече композира соб

ствени творби. Година по-късно прави дебют със Софийската филхармония, а през 2024 г. се включва в турнето на филхармонията в САЩ и изпълнява 18 концерта и един рецитал. Ивайло Василев вече има над 30 международни отличия и участия с оркестри в 16 държави. Той е сред малцината, избрани да участват на финалите на едни от най-трудните конкурси в света - Cliburn Junior Festival and Competition. Трикратен носител е на Голямата награда на Фондация "Димитър Бербатов" в категорията "Изкуство". Два пъти е награждаван от Министерството на културата за високи творчески постижения. През 2021 г. Ивайло Василев е удостоен с наградата "Кристална лира" в категорията "Млад музикант", а тази година бе отличен и с първа награда на Международния конкурс "Панчо Владигеров" в София.

След бляскавото начало следва богата есенна програма. Публиката ще види премиерно балетът “Свежанка и седемте джуджета”, дело на главния балетмайстор Сергей Бобров. Постановката следва класическата и обичана приказка на Братя Грим и е издържана в стилистиката на XIX век. Тя ще бъде показана на 16 и 17 октомври. В нея звучат части от симфонии и концерти на Чайковски, Рахманинов и Пуни. В афиша е включен още един приказен балет - “Пепеляшка” от Прокофиев, както и хитовите мюзикъли “Цар Лъв”, “Мечо Пух” и “Аладин”. На 13 октомври ще се играе зрелищният “Дух” с Милица Гладнишка в главната роля. За почитателите на операта има две емблематични заглавия - “Травиата” на Верди и “Царицата на чардаша” на Калман. През октомври ще бъдат представени още концерт с класически творби на солисти от Варненската опера под палката на Кръстин Настев и симфоничен концерт на оркестъра и известната израелска пианистка Дорел Голан с диригент Григор Паликаров. Месецът ще закрие елегантен камерен концерт на италианския струнен ансамбъл Мартучини.