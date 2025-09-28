В клуб „Парнас“ на СБП: 1 октомври – Ден на поезията

През лятото на 2025 г. Издателство „Български писател“ отбеляза три значими юбилея на наши класици, като започна издаването на поредицата „Български класици“ с три луксозни тома с избрани творби: на Николай Лилиев (140 години от рождението му), Валери Петров (105 години от рождението му) и Любомир Левчев (90 години от рождението му).

По повод 1 октомври – Ден на поезията – в клуб „Парнас“ ще се състои премиера на две от книгите: „Ридаят скръбни ветрове“ от Николай Лилиев и „Аз, който не избягах от Помпей“ от Любомир Левчев.

Книгите ще бъдат представени от съставителите и редакторите Боян Ангелов и Анжела Димчева – с участието на Благой Иванов – дизайнер на поредицата.

Като допълнение към рецитала от творби на двамата класици ще се включат десетина съвременни поети, а празникът ще бъде обогатен с международно участие: свои стихове ще прочетат Катя Кремзер (Австрия), Виктор Мелник (Украйна), Мая Панайотова (Белгия) и Рада Добриянова (Швеция).

Водещ ще бъде Добрин Финиотис – уредник на „Дом Дора Габе“ – музейна експозиция към СБП.

Начало: 17.00 ч.

Клуб „Парнас“, ул. „Шести септември“ 35, София