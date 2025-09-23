Детска история от Исабел Алиенде излиза на български

Една поредица за приятелството

Продала е над 60 милиона книги

“Перлата и пирата” в превод на Маня Костова

“Перла и Пирата” е нова детска история от грандамата на латиноамериканската литература Исабел Алиенде, която дебютира на български. Художник на корицата е Санди Родригес, преводач на книжката - Маня Костова.

Ето го и сюжета: “Перла е суперкученце, което притежава две суперсили: може да накара всички да я обичат и може да ръмжи като лъв. Когато открива, че Нико Рико, нейното човешко братче, се е изгубило по пътя на връщане от училище, тя разбира, че трябва да се намеси! Но какво ще направи Перла? Ще успее ли Перла, суперкученцето, да събере заедно обичния си Нико и неговото семейство с помощта на съседско момче приятел?

С тази очарователна и вълнуваща история Исабел Алиенде продължава своята поредица за приятелството между едно момченце и неговия скъп домашен любимец.

Исабел Алиенде започва литературната си кариера случайно, за да се нареди до най-обичаните латиноамерикански автори на всички времена. Международна известност є носи величествената семейна фреска “Къщата на духовете”, “Дъщеря на съдбата” и “Портрет в сепия”. Следват над 60 милиона продадени копия от произведения, преведени на 35 езика. Сред последните є романи се нареждат “Виолета” - майсторска смесица на мемоар и епистоларен епос, в която историческите събития рефлектират пряко върху индивидуалната участ, и “Вятърът знае името ми” - драматичен разказ за изгнаничеството, избавлението и чувството за съпричастност.

А есето “На жените с обич” е страстна апология на женската устойчивост и непримиримост, на творчеството, което тласка историята напред.