Академично издание, посветено на 70-ата годишнина на проф. д.н. Любомир Стойков

Като преподавател, учен и експерт на комуникационното поле проф. Стойков е разпознаваем и обичан лектор не само в академичните среди, но сред широката общественост. Той е писател-анализатор, с неподправено чувство за хумор, който съумява да разказва непосредствено и компетентно по най-актуалните теми на съвременността. Неговите над 20 научни, научнопопулярни и публицистични книги са сериозен принос към българската култура, а и досега неговите 50 документални филма за световно известни дизайнери остават ненадминати като образци на професионално и визионерско анализиране за процеси в цивилизационното развитие на европейската мода.

Известно е, че проф. Стойков е дългогодишен преподавател по култура и медии, връзки с обществеността, теория на модата и лайфстайл журналистика в УНСС, СУ„Св. Климент Охридски“, НХА, ПУ „Паисий Хилендарски“ и др. Председател е на Академията за мода и е член на Метрополитън мюзиъм (в Ню Йорк), на Американското общество за връзки с обществеността (PRSA) и на International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Любими на читателите са неговите книги „Модата: от Нефертити до топмоделите“ , „Култура и медии“, „Ефективна бизнес комуникация“, „Световни модни икони“, „Калинография“, „Facebook комуникация“, „Усмивките на модата“, „Публична комуникация и медиаморфози“, както и тритомникът „Световната мода“ (Англия и Франция, САЩ, Италия).

Затова съвсем закономерно УНСС публикува електронно издание на Докторантския семинар №5 на катедра „Медии и обществени комуникации“. Изданието е посветено на 70-ата годишнина на проф. д.н. Любомир Стойков, който е съосновател на катедра „Медии и обществени комуникации“ и създател на магистърската програма по „Връзки с обществеността“. Той е първият преподавател по „Бизнес комуникация“ в родното висше образование, както и пионер във въвеждането на медиите, комуникациите и връзките с обществеността в предметното поле и учебната програма на УНСС.

В първата част на сборника са публикувани изказванията на колеги, студенти, дипломанти и докторанти на проф. Стойков, сред които професорите Димитър Димитров, Пано Лулански, Петко Тодоров, Ивайло Христов; доцентите Мария Николова, Стела Ангова, Светла Цанкова, Александър Христов; асистентите, докторантите, бившите и настоящи студенти Иван Вълчанов, Максим Бехар, Магдалена Иванова, Гергана Дончева Янков, Любослава Миткова, Албена Александрова, Хелена Тодорова, Ева Цветкова и др. Техните откровения, оценки и спомени акцентуват върху едни или други качества и страни от професионализма и характера на проф. Любомир Стойков – учен с впечатляваща академична кариера и ярка обществена и разпознаваема личност, уроците му по иновативност и академизъм, визионерското лидерство и стратегическата прозорливост, пътеводител през огромното море от информация, академичен стил и единство на теория и практика и др.

Втората част на сборника съдържа докторантски доклади, чиито теми са изключително актуални и перспективни. Докторантите на проф. Стойков са се фокусирали върху влиянието на изкуствения интелект върху стратегическото комуникационно планиране, ролята на високите технологии в спортния ивент мениджмънт, дигиталното облекло и имиджовите трансформации (Любослава Миткова, Хелена Тодорова и Албена Александрова). Силен заряд съдържат и останалите доклади на катедра „Медии и обществени комуникации“, в които акцентът пада върху спортната комуникация в социалните мрежи, образа на България в англоезичните пътеписи между двете световни войни, журналистическите предизвикателства при отразяването на войната в Украйна, конфликта в Газа и войната в Украйна, комуникационните дисонанси във фестивалните дискурси и финансирането на културата (Василена Иванова, Мая Бойчева, Светослав Метанов, Боряна Райчева и Петър Димитров).

По повод излизането на електронното издание с докладите ръководителят на катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС доц. д-р Мария Николова отбеляза: „При подготовката на академичното събитие се стремяхме да намерим пресечната точка между неговата блестяща кариера на PR мениджър, журналист, културолог, медиен анализатор и значителния му принос като преподавател, изследовател и учен. Затова сборникът, съпътстващ семинара, по оригинален начин обединява слова и приветствия на уважавани професионалисти от публичните комуникации, журналистиката, академичните среди и бизнеса в България и чужбина с научни доклади на докторанти, които изследват най-новите тенденции в PR, ивент мениджмънта, дигиталните комуникации, лайфстайл индустрията и редица други области, в които проф. Стойков има устойчив и вдъхновяващ принос!“.

Развълнуван от признанието на УНСС, проф. д.н. Любомир Стойков сподели: „Благодаря на всички колеги за този изключителен знак на уважение, който ме кара още по-силно да осмислям факта, че толкова голяма и важна част от биографията ми на учен и университетски преподавател е свързана с УНСС. Щастлив съм, че моята дейност – научна и преподавателска, е допринесла за навлизането и усвояването на културни и комуникационни ценности в бизнес теорията, в науката и практиката на мениджмънта и организацията. УНСС е сред най-големите професионални шансове в моя живот. Той формира и доизгради в мен не само рефлексия към базовите икономически ценности, но и предприемачески дух, научна и творческа взискателност, опит и познание в тази толкова значима сфера. За мен е привилегия да бъда в академичната общност на българския Харвард. УНСС е в сърцето ми, надявам се – и аз в него!“.