“Един от великите си отиде” - артистичният свят скърби за Робърт Редфорд

Имаше години, в които нямаше по-добър от него, каза Доналд Тръмп

Знаменитости, политици и фенове отдават почит на легендарния актьор

Какво ли не бих направила само за още един танц, написа Деми Мур

Редица световноизвестни личности, политици и милиони фенове отдадоха почит на холивудската легенда Робърт Редфорд, който си отиде във вторник на 89 години. Завинаги Сънданс Кид в сърцата на милиони, мечтаният мъж от екрана, който реши да се докаже и като интелект, стана режисьор и продуцент, създаде фестивал за независимо кино, беше също бизнесмен, имотен магнат, защитник на околната среда и покровител на младите таланти. В последните близо 60 години Редфорд бе една от най-харизматичните и внушителни емблеми на Холивуд, величествена артистична фигура с огромно културно влияние в родната си страна САЩ и отвъд

Редфорд е създател на фестивала за независимо кино “Сънданс”. В официално изявление фондация “Сънданс” сподели: “Ще ни липсва неговата щедрост и любов към творческия процес. Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия основател и приятел Робърт Редфорд. Визията на Боб за пространство и платформа за независими гласове даде старт на движение, което повече от четири десетилетия по-късно вдъхнови поколения творци и предефинира киното в САЩ и по света. Освен огромния му принос към културата, ще ни липсват неговата щедрост, яснота на целите, любопитство, бунтарски дух и любов към творческия процес. За нас е чест да бъдем сред пазителите на неговото забележително наследство, което ще продължи да ръководи Института завинаги.”

С Пол Нюман в легендарния уестърн “Буч Касиди и Сънданс Кид” от 1969 година.

Реакция дойде и от Белия дом. “Имаше години, в които нямаше по-добър от Робърт Редфорд”, каза президентът Доналд Тръмп пред журналисти, докато напускаше Белия дом. “Мисля, че беше велик”, добави той.

Легендата на американското кино Мерил Стрийп също отдаде почит на Редфорд.”Един от великите си отиде. Почивай в мир, скъп мой приятелю”, каза Стрийп пред АФП. Друг велик актьор - Морган Фрийман, написа: “Има определени хора, с които си допадате. След като работихме с Робърт Редфорд по “Брубейкър” през 1980 г., веднага станахме приятели. Да работим отново с него в “Недовършен живот” беше сбъдната мечта. Почивай в мир, приятелю.”

Леонардо ди Каприо определи Редфорд като “актьор, активист, страстен еколог и защитник на изкуствата” и добави - неговата непоколебима отдаденост на опазването на нашата планета и вдъхновяването на промяна съответстваше на огромния му талант. Неговото въздействие ще трае за поколения напред. Деми Мур, с която Редфорд участва в “Неприлично предложение”, сподели видео с кинолегендата и написа: Светът загуби невероятен актьор, режисьор, съпруг, баща, приятел... Наследството на Робърт ще живее вечно по толкова много начини и аз ще нося многото спомени, които споделяме, близо до сърцето си. Какво ли не бих направила само за още един танц. А Мишел Пфайфър, която партнира на легендада във филма “Поверително и лично” написа “Ще се срещнем отново, приятелю”, споделяйки кадър от лентата.

Стивън Кинг описа Редфорд като “част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те години”, добавяйки: “Трудно е да се повярва, че е бил на 89 години.” Друга легенда в киното и обществен активист Джейн Фонда каза пред IndieWire: “Тази сутрин бях разтърсена, когато прочетох, че Боб го няма. Не мога да спра да плача. Той означаваше много за мен и беше прекрасен човек във всяко едно отношение. Той представляваше Америка, за която трябва да продължим да се борим.”Звездата от “Зоро” Антонио Бандерас написа: “Робърт Редфорд ни напуска, икона в киното във всеки смисъл. Актьор, режисьор, продуцент и основател на фестивала “Сънданс”. Талантът му ще продължи да ни вълнува завинаги, греещ през кадрите и в паметта ни."