Меценатът Ангел Симеонов представя иновативния музикален проект „Евтерпа“

Продължават ексклузивните спектакли в Арт комплекс „Анел“ – Созопол, които всяко лято привличат ценители на стойностното изкуство точно тук – на сцена „Гласът на вълните“, разположена на нос „Христос“. На 7 септември 2025 от 19:00 ч. ще оживее музикалната пиеса „Евтерпа“, в която се преплитат оригинална музика и шедьоври от Мoрис Равел, Ерик Сати и Камий Сен-Санс. Морската необятност, вълните, залезът и музиката ще се слеят в едно вълнуващо преживяване за сетивата – романтика и релакс, примесени с тържество и носталгия, които извикват буря от чувства у слушателите...

Музикалната компилация и визията на целия проект са дело на композиторите Георги Черкин и Николай Христов, по идея на Ангел Симеонов – поет, меценат на изкуствата и бизнесмен. За реализацията са привлечени български и чуждестранни изпълнители, а целта е не само да се припомнят класически творби, но и да се образова новото поколение чрез високи естетически образци.

С участието на:

Даниел Понселa Монталбан — цигулка

Десислава Христова — водещ

Динко Дончев — пиано

Анна Петкова — пиано

Лора Алексиева — флейта

Боян Еленков — контрабас

Василена Пеева — виола

Калоян Обретенов — кларинет

Място: Сцена „Гласът на вълните“, Арт Комплекс „АНЕЛ“, ул. Виа Понтика 145, п-в Буджака, Созопол

Вход свободен

Елате да споделим този празник на изкуството — музика, море и вдъхновение в съвършена хармония. А естественият морски декор се допълва от десетки скулптурни творби, накацали по скалите, моравата и дори във водата. Те са дело на българските ваятели Павел Койчев, Емил Попов, Крум Дамянов, Иван Славов, Валентин Старчев и Вежди Рашидов, защото в Арт комплекс „Анел“ изкуството е на почит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Фонд за изкуство и култура „Ангел Симеонов“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“. Проект „Музикална пиеса „Евтерпа“ се реализира по договор № BG-RRP-11.020-0139-C01.