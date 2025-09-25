Българката Даниела Пелтекова лекува емоциите с ритъм и танц

Една от най-добрите инструкторки в света в „Танца на 5-те ритъма“ – българката Даниела Пелтекова, си дойде специално от Лос Анджелис, за да проведе в София специален уъркшоп по известната система. Десетки българи и чужденци се включиха във вечерния уъркшоп „Надълбоко в ритмите“, под ръководството на Даниела. Тя въведе курсистите в прочутата система на Габриела Рот, която влияе положително не само на физическото тяло, но и помага на емоциите да се развихрят в рамките на пет ритъма.

В уъркшопа се включиха и австралийските инструктори Дейвид и Мередит, които пристигнаха за първи път в България. Те проведоха и отделен семинар „Твърда броня, меко сърце“, в който помогнаха на присъстващите да се изцелят от стари травми и да проникнат в недрата на емоциите си през петте ритъма. На финала Дейвид и Даниела направиха парти, в което всички българи и гости от чужбина показаха какво са научили в рамките на тези три дни. Организацията на мащабното събитие беше поверена на фондация „Същност“, едни от лидерите в света на духовния и емоционален баланс, в лицето на Милена Ненкова и Маргарита Цветкова.