“Тоска” откри новия сезон в Софийската опера и балет

Под диригентството на маестро Даниел Орен

Две поредни вечери събраха международни и български звезди

След успешните гастроли в Япония, бурните аплодисменти от публиката в Истанбул и Анкара, и българската публика беше омагьосана от спектакъла на операта “Тоска” от Джакомо Пучини. Преди две седмици Софийската опера откри своя сезон зад граница на Международния оперен фестивал в Загреб, две вълнуващи вечеи на 27 и 28 септември ознаменуваха новия сезон и в България.

Под диригентството на изключителния маестро Даниел Орен зрителите се насладиха на изпълнението на международно признати оперни певци като Мария Хосе Сири - Флория Тоска. Родена в Уругвай и от италиански произход, тя е сред най-ярките интерпретаторки на Верди и Пучини. Дебютира в Европа през 2008 г., а по-късно открива сезона на “Ла Скала” с “Мадам Бътерфлай”, печели международната награда “Оскар дела Лирика” и изнася спектакли на най-големите сцени - от Миланската Скала и Ковънт Гардън до Арена ди Верона. Нейните изпълнения впечатляват публиката с драматизъм и сила, а тази есен тя ще оживи Тоска на сцената на Софийската опера и балет.

На сцената ще видим още Щефан Поп - Марио Каварадоси, Клаудио Згура - барон Вителио Скарпия и на българските им колеги Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова.

Участваха оркестърът и хорът на Софийската опера, диригент на хора - Виолета Димитрова и Хорът на Софийските момчета с диригент Александър Митев.

Режисурата на Пламен Карталов емоционално плени зрителите, които аплодираха на крака. Огромни кошници с цветя получиха певците, диригента, режисьора и оркестъра.