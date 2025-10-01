Най-прочутият роман на Маргарет Мацантини вече и на български

Авторката е родена в Дъблин, днес живее в Рим

Изявява се и като актриса

Драматична история с огромен световен успех

Излезе от печат ново българско издание на драматичния роман “Чуй ме” - именно това е книгата, с която италианската писателка Маргарет Мацантини печели огромна популярност както в родината си, така и извън нея. Това е и първото нейно заглавие, публикувано у нас. Преводът е дело на Бояна Петрова.

“Чуй ме” (художник на корицата: Теодора Югова, 272 стр.,) въвежда читателя в парещите спомени на Тимотео, уважаван хирург, съпруг и баща. В един дъждовен есенен ден петнайсетгодишната му дъщеря Анджела се подхлъзва с мотопеда си и пада лошо на улицата. Линейката я откарва в болницата, където работи баща й. Изтръпнал от тревога, Тимотео изведнъж се изправя пред своя истински образ на егоист и насилник. Животът преминава като филмова лента пред очите му и той го възкресява пред дъщеря си, а и пред себе си, в напрегнатата болнична тишина. С хирургическа прецизност разкрива всяка своя погрешна стъпка и голямата си тайна, която времето сякаш е забулило...

Корица на книгата

Маргарет Мацантини е родена в Дъблин, а днес живее в Рим със съпруга си Серджо Кастелито и четирите им деца. Завършила е Академията за драматично изкуство в Рим и е изиграла множество роли в театъра, киното и телевизията. Но истинската й страст е писането. Печели популярност още с първите си книги “Корито от цинк” (1994) и “Манола” (1999). “Чуй ме” (2001) e преведен на над 30 езика, увенчан е с престижните отличия “Стрега”, “Гринцане Кавур”, “Рапало Каридже”, приза на град Бари и европейската награда “Цептер”. По него Серджо Кастелито заснема филм с Пенелопе Крус в главната роля. През 2008 г. излиза световният бестселър “Да дойдеш на света”, удостоен с “Кампиело” и също екранизиран.

Следва “Никой не се спасява сам” - романът се продава в огромни тиражи, получава авторитетното отличие “Флаяно” и е преведен на десетки езици. Серджо Кастелито го претворява на големия екран с Рикардо Скамарчо и Жасмин Тринка в главните роли. Но литературният триумф на италианската писателка не секва. Романът й “Утринно море” (2011) е носител на наградите “Павезе” и “Матеоти”. На български език е издадено и заглавието “Прелест” (2013) - лиричен и суров разказ от първо лице за една мъжка любов, невъзможна, забранена, пронизана от гняв и желание за мъст.