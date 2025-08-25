Започват Яворовите дни в Поморие

За 67 път градът се прекланя пред поета

За 67-и път Поморие ще тръгне подир сенките на думите, ще се спре пред блясъка на творчеството и ще се преклони пред светлата памет на лиричния гений Яворов, съобщиха от Община Поморие.

С изключително интересна програма НЧ „Просвета 1888“ и кметството, ще очакват жители и гости на града на традиционните поетични празници „Яворови дни“.

„Яворови дни“ винаги са фино изтъкани от постановки, изложби, книги, рецитали и музикални концерти. Всеки, попаднал в окото на тази красива мрежа, остава завинаги запленен от мястото, от думите, от енергията… Не случайно времето в почит на анхиалския син отдавна се е утвърдило като културна емблема, припомняща, че Поморие не е само „квартира“ за отдих и туризъм, но е и „дом на творчеството и духовността“, коментираха организаторите от общината и обявиха, че откриването ще бъде на 28 август от 19.30 часа при паметника на Яворов.