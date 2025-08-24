Закриват сезона на "Бегликташ" с шедьовър на Верди

Представят "Набуко" в Тракийското светилище

Последното събитие от фестивалната програма „Опера на светилището“, осъществявана за шеста година от Държавна опера – Бургас, в партньорство с Община Приморско, е спектакълът на шедьовъра от Джузепе Верди - „Набуко“.

На живописното пространство под звездите, в древното Тракийско светилище – „Бегликташ“, отново ще бъде представен спектакъл, носещ послания отвъд времето, коментират организаторите на фестивала.

Мястото е заредено с мистика и магнетизъм, сред величествените каменни блокове на древния мегалитен комплекс.

Природата ще се вслуша в ангелогласните солисти и хор, под съпровода на музикантите. Ще бъде пресътворена историята за жестокия цар на Вавилон Навуходоносор, неговата властна дъщеря Абигайл, първосвещеника Захария, влюбените Фенена и Измаел, разделени от вярата, но обединени от любовта. Като своеобразен химн на сливането на Природа и Музика ще прозвучи знаменитият "Хор на евреите".

Гост-диригент е проф. д-р Григор Паликаров, главен художествен ръководител на Симфоничния оркестър в Пазарджик, главен диригент на Държавна опера – Пловдив и преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София.