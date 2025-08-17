Започнаха разкопките на Акве Калиде

Горещите минерални извори са използвани от траки и елини

За баните пише и Константин Иречек

Сред находките са монети и пръстени

Започнаха археологическите проучвания в античните бани – Акве Калиде, които се намират в днешния бургаски квартал „Ветрен“. Тук е имало обитаване още през халколита (V–IV хил. пр. Хр.), а впоследствие горещите термални извори са използвани от траки и елини.

Акве Kалиде е античен град на територията на Бургас, известен с минералните си извори. Първата римска баня в него е изградена през І в., по времето на император Нерон. Топлите минерални извори са привлекли много велики владетели, сред които византийските императори Юстиниан II и Константин IV Погонат, българския хан Тервел и султан Сюлейман Втори Великолепни, който през ХVІ в. изгражда изключително модерен за времето си хамам (турска баня). Легендата носи, че Сюлейман Великолепни излекувал тук подаграта си.

И тази година, научни ръководители на екипа на разкопките са доц. д.н.а. Димчо Момчилов и ас. Мирослав Класнаков – главен уредник на отдел „Археология“ в РИМ– Бургас.

Целта през настоящия сезон е да се разкрие архитектурата на правоъгълния басейн, долепен до кръглия. Басейните са описвани още през XIX век от видния чешки историк и български министър на Народното просвещение Константин Иречек. До момента разкопките са достигнали дълбочина от 1,70 м, разкривайки материали от Възрожденския, Османския и Средновековния период. През тази година, археологическите проучвания ще продължат с демонтирането на средновековните жилища №2 и №3, изследвани през 2023 и 2024 г.

„Сега премахваме техните деструкции, за да достигнем до нивото на античния пласт и да продължим в дълбочина“, пояснява Мирослав Класнаков.

Археологическите проучвания се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас, и за поредна година се финансират от Община Бургас.

Сред находките до момента има монети, печати, пръстени, екзагии (средновековни теглилки за мерене на монети, сребро и злато), средновековна керамика и други. Археологическият сезон на Акве Калиде е в самото си начало, а археолозите се надяват да открият още находки и интригуващи факти за древните терми.