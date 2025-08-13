Роман на Нобеловия лауреат Патрик Модиано излиза на български

Френският писател печели наградата през 2014 година

Автор е на десетки романи, издадени на над 35 езика

На 15 август излиза от печат „Нощна трева“, дело на Нобеловия лауреат за литература Патрик Модиано. Посрещнат благосклонно от широката публика и оценен високо от критиката, романът е преведен на български език от Красимир Петров. Художник на корицата е Люба Халева. В „Нощна трева“ (152 стр) Модиано е на върха на своя талант. Великолепен, вълнуващ, владеещ до съвършенство магията на словото, той отвежда читателя отвъд обичайната представа за време.

Корица на книгата „Нощна трева“

Могат ли променените улици, фасади, кафенета или оскъдните бележки, съхранили се в черния бележник, да възстановят едно минало, придобило с времето необикновена важност? На фона на един „интровертен и ониричен“ Париж Жан, алтер его на автора, тръгва по стъпките на влюбения в Дани стеснителен студент, какъвто е бил през 60-те години на миналия век. Но коя е Дани? Какво се е случило с нея? И постепенно се разгръща разследване, по-скоро психологическо и поетично, отколкото полицейско, на една загадъчна история, таяща тежка тайна. „Какво би казал, ако съм убила някого?“ „Нищо.“ Нима имаме право да съдим онези, които обичаме?

Френският писател Патрик Модиано е роден през 1945 година. Автор е на десетки романи, издадени на над 35 езика, немалко от тях и на български. Времето, паметта, отсъствието и идентичността са сред основните теми, които го занимават. Особено място в творчеството му заема периодът на Втората световна война. През 2014 г. Модиано получава Нобелова награда за литература, присъдена „заради изкуството на паметта, с което изучава най-неуловимите човешки съдби и вдига завесата над света на окупацията”. Постоянният секретар на Шведската академия Петер Енглунд го нарича „Марсел Пруст на нашето време”.