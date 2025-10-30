Руси Чанев и Йорданка Христова с награди “Златен век”

Министър Мариан Бачев отличи 36 творци, артисти и културни дейци

За принос в развитието и популяризирането на българските култура

Министърът на културата Мариан Бачев отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда “Златен век” по случай Деня на народните будители - 1 ноември. Церемонията се състоя в галерия “Средец” на Министерството на културата.

За изключителен принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство “Златен век” - огърлие и грамота получиха директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова. За значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство “Златен век” - звезда и грамота получиха арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателят и публицист Весела Люцканова Иванова и писателката Здравка Евтимова.

Руси Чанев получава отличието от министър Мариан Бачев.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство “Златен век” - печат на Цар Симеон Велики - златен, грамота и парична награда получиха генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на “Държавен куклен театър” - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на “Двора на Кирилицата” в Плиска - Карен Алексанян.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство “Златен век” - печат на Цар Симеон Велики - сребърен, грамота и парична награда са отличени режисьорът, художник и аниматор Велислав Казаков, режисьорът Камен Калев, сценаристът доц. д-р Невелина Попова, заместник-директорът на Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът, режисьор и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и авторът на сборници с разкази и новели Христо Славов.

“Денят на народните будители е празник на познанието, вярата и духа български - онзи дух, който е извисил нацията ни сред великите народи, творци на световното културно наследство”, заяви министър Бачев. Той подчерта, че именно в днешните сложни времена българите имаме необходимост да си припомним силата на традицията, на знанието и на творческия устрем, които ни помагат да устояваме във времето.

“Вярвам, че хората на културата, науката, изкуството и образованието - съвременните будители - са тези, които могат да ни “споят” в едно цяло, да ни напомнят кои сме и какво можем, когато действаме с общи усилия и с вяра в доброто”, каза министър Бачев.

Един от отличените -режисьорът Камен Калев обаче бойкотира церемонията в галерия "Средец" и след края й внесе в приемната на ведомството декларация, в която обяснява, че е в знак на протест срещу настоящото политическо управление на държавата.