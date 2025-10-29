Нова платформа за кино стартира в България

Инициатива на Красимира Белев и Мартин Петров

Световното издание за култура и шоубизнес Variety анонсира българската версия на международната платформа за жени в киното. Българският клон е иницииран от актрисата и продуцент Красимира Белев и Мартин Петров - директор на Международния филмов фестивал в Глазгоу. Официалното представяне се състоя в рамките на CineLibri 2025.

Международната инициатива Female Film Club (FFC), създадена от Лайза ван дер Смисен и Никол Либерман в Лондон, която насърчава и свързва жените в киното, вече има и българска платформа - Female Film Club Bulgaria. Проектът се реализира от Красимира Белев - актриса, сценарист и продуцент с кариера между Лос Анджелис и България, Мартин Петров - директор на Glasgow International Film Festival и професионалист в областта на филмовите фестивали и Антон Белев, продуцент във First Draft.

Антон Белев, Лайза ван дер Смисен, Красимира Белев, Мартин Петров.

Американското издание Variety вече анонсира новината, отбелязвайки, че стартирането на FFC Bulgaria “разширява глобалната мрежа на клуба към Източна Европа” и подчертава участието на България като “значима стъпка в насърчаването на жените творци в региона”.

Иницативата бе подкрепена и от Film Forge, които ще предоставят на една от членките на FFC Bulgaria студийно време и техника на стойност 50 000 евро в Nu Boyana Studios, за да є помогне да създаде своя филм.

Официалното представяне на българската версия на Female Film Club се състоя в рамките на международния кино-литературен фестивал CineLibri, в присъствието на специални гости и международното жури на фестивала като Агнешка Холанд, Клаес Бенг, Тони Сервило, Силви Вартан, Сергей Лозница, Тоня Сотиропулу.

Мартин Петров, Красимира Белев и Тоня Сотиропулу.

Целта на Female Film Club Bulgaria е да създаде общност за жени професионалисти в киното - режисьорки, сценаристки, продуцентки, актриси, операторки и специалистки зад камерата. Платформата ще предлага възможности за обмен на опит, партньорства, менторски програми и достъп до международни контакти чрез глобалната мрежа на FFC.

“С Female Film Club искаме да изградим място, където жените в киното да се подкрепят взаимно и да създават проекти заедно - без граници и без конкуренция, а с обща кауза” споделя Красимира Белев.

“Имаме дълг - като фестивали, филмови фондове и утвърдени продуцентски компании - да обучаваме, откриваме нови таланти и им предоставяме сцена, на която да разгърнат потенциала си” допълва Мартин Петров.

“Българската филмова индустрия се развива динамично и е вдъхновяващо да продължим съвместната работа с FFC, подкрепяйки българските творци в киното и показвайки на света възможностите за снимане в България.” Ярив Лернер.

Female Film Club вече има членки от над 66 държави, провежда подкасти, събития и създава фондове за подкрепа на жени режисьори и продуцентки по света.