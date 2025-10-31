Бившето руско консулство във Варна става център за култура и изкуства

Общината се отказа от идеята в сградата да има детска градина

Бившето руско консулство във Варна, което се намира на метри от общината и Археологическия музей, ще се превърне в център за култура и изкуства. Предложението на кмета бе подкрепено единодушно от местния парламент. Съветниците дадоха съгласие да бъде променен предмета на договора, с който държавата предостави на общината имота за безвъзмездно управление.

В първоначалния вариант в сградата с площ 990 кв. м и близо 5 дка двор трябваше да има детска градина. Оказа се обаче, че преустройството ще глътне милиони и идеята бе изоставена.

Новата е на дирекция „Култура и духовно развитие“, откъдето предлагат зданието да приюти Галерията за графично изкуство. Тя организира Международното биенале на графиката, но няма собствено изложбено пространство и печатна база. Колекцията й включва близо 1800 творби на световни автори, които от години се съхраняват в Градската художествена галерия и не са достъпни като постоянна експозиция за варненци и гостите на града.

Бившето руско консулство има идеален капацитет за това, мотивират проекта от дирекцията. Вътре има малки и големи зали с капацитет до 140 души, просторни фоайета, бивш киносалон със сцена, където могат да се провеждат камерни концерти и спектакли. Дворът също е подходящ за експониране на скулптури и други произведения на изкуството, както и за културна сцена на открито.





