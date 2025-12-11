Ищар ще пее за варненци в новогодишната нощ

БТР, Виктория Георгиева и ансамбъл "Варна" излизат на сцената на пл. "Независимост"

Световноизвестната изпълнителка Ищар ще е голямата звезда в новогодишната програма на пл. „Независимост“ във Варна, съобщи Светослава Георгиева, шеф на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“. От Варна певицата ще даде начало на международното си турне, с което отбелязва 30 години присъствие на музикалната сцена.

Ищар ще пее на площада един час, непосредствено след като публиката традиционно посрещне новата година с изпълненията на талантливите участници във фолклорен ансамбъл „Варна“. Израелската дива ще излезе на сцената с формацията „The Gypsies and Jimi Sissoko“ – част от прочутите с изпепеляващите си ритми и енергия „Gipsy Kings“.

Начало на четиричасовия концерт в 22 часа ще даде друга родна звезда - Виктория Георгиева. Тя ще зарадва варненци с авторските си парчета, които я издигнаха в международните музикални класации, с емоционалния си вокал и модерно звучене. След нея до полунощ атмосферата ще нажежат неостаряващите рокаджии от БТР.

В 1:15 часа празникът ще продължи под ритъма на „Best of 90's mix“. Най-големите евроденс хитове от 90-те години на миналия век ще бъдат изпълнени от трима вокалисти - легенди от златната клубна ера, чиито имена още се пазят в тайна. Финалът ще даде популярният гръцки певец Романос Колитос, който ще поднесе хитовите си парчета в поп-денс и балканско звучене.

Новогодишната програма е част от инициативите, които Община Варна изпълнява като бенефициент по схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. По тази процедура в града ще се финансират безвъзмездно културни проекти за 1,996 млн. лв.