Център Алеф стартира конкурса „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Темата е „В главната роля: човечността“

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ дава старт на 13-ия международен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Темата е „В главната роля: човечността“.

За да участват в конкурса, учениците трябва чрез въображението си да пресъздадат мрачните години на Холокоста – да разкажат за преследваното еврейско население, очакващо депортация към лагерите на смъртта, и за човеколюбието и смелостта на българите, довели до безпрецедентния акт на спасяването на българските евреи.